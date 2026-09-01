Chile en la Tokyo Game Show 2026: Los estudios y títulos que representarán al país en la feria de videojuegos más importante de Japón

Nueve desarrolladoras nacionales de Valparaíso, Maule y la Región Metropolitana presentarán sus proyectos en Japón con el respaldo del Ministerio de las Culturas, abriendo oportunidades comerciales para la industria gamer en Chile.

La industria chilena de videojuegos da un gran paso y marcará su presencia en el Tokyo Games Show 2026, considerado uno de los encuentros más influyentes en el mundo para desarrolladores, distribuidores, inversionistas y plataformas de entretenimiento digital. El evento se realizará desde el 17 hasta el 21 de septiembre.

La participación nacional se concreta a través del programa de internacionalización impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), en una alianza estratégica con la asociación gremial VG Chile y la marca sectorial Games from Chile.

La iniciativa busca dar a conocer la creatividad, innovación y diversidad de los videojuegos y posicionar el catálogo creativo del país en el mercado asiático.

¿Quiénes serán los representantes de Chile?

La delegación reúne propuestas que abarcan diversos géneros como RPG, aventura musical, terror narrativo, exploración, party games y proyectos autorales, con una marcada presencia de las regiones Maule, Valparaíso y Metropolitana.

Distant Point/Arte y Electrónica SpA : Presentará Selve.

: Presentará Selve. Time Hunters SpA : Con el videojuego Isekai Guild.

: Con el videojuego Isekai Guild. Cangrejo Ideas : Llevará Their Story.

: Llevará Their Story. 4HA Games Studio : Mostrará Bruma.

: Mostrará Bruma. DeadlyCrow Games : Con la propuesta de horror narrativo Mutter.

: Con la propuesta de horror narrativo Mutter. DireGrin : Con el juego familiar y multijugador PartySaur: Dino Mayhem.

: Con el juego familiar y multijugador PartySaur: Dino Mayhem. Octeto Studios: Presentará Crosswind.

Además, se sumará la participación de dos estudios independientes al programa: BrewMaster Games con el proyecto Dungeon’s Anima y Abstract Digital que presentará Bulbo’s Belief System.

Más allá de la exhibición al público, la participación en Tokyo Game Show 2026 tiene como objetivo central la realización de acuerdos comerciales, reuniones de negocios con distribuidores internacionales y la búsqueda de financiamiento para las etapas finales de producción.

“Con esta participación, Chile da un nuevo paso en el proceso de internacionalización de su industria, mostrando que el desarrollo nacional cuenta con propuestas autorales, proyectos comerciales, talento regional y una creciente capacidad para dialogar con los mercados más exigentes del mundo“, expresó VG Chile a través de un comunicado.