Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto que busca declarar feriado el 17 de septiembre

Este martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece el 17 de septiembre de este año como feriado nacional.
La iniciativa fue aprobada por nueve votos a favor y cuatro votos en contra.
Esta propuesta del Partido Comunista (PC) busca sumar un nuevo día festivo para incentivar el reencuentro familiar. Los parlamentarios hicieron un llamado al Gobierno para dialogar y evaluar esta medida.
Desde el Partido Republicano cuestionaron el proyecto, argumentando que tendría efectos en la economía nacional.
A diferencia del proyecto presentado por Zandra Parisi (PDG), este contempla que la jornada no sea de carácter obligatorio ni irrenunciable.
La iniciativa será votada el próximo martes 8 de septiembre en la misma instancia, pero en particular.
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