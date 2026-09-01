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Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto que busca declarar feriado el 17 de septiembre

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Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto que busca declarar feriado el 17 de septiembre

Este martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece el 17 de septiembre de este año como feriado nacional.

La iniciativa fue aprobada por nueve votos a favor y cuatro votos en contra.

Esta propuesta del Partido Comunista (PC) busca sumar un nuevo día festivo para incentivar el reencuentro familiar. Los parlamentarios hicieron un llamado al Gobierno para dialogar y evaluar esta medida.

Desde el Partido Republicano cuestionaron el proyecto, argumentando que tendría efectos en la economía nacional.

A diferencia del proyecto presentado por Zandra Parisi (PDG), este contempla que la jornada no sea de carácter obligatorio ni irrenunciable.

La iniciativa será votada el próximo martes 8 de septiembre en la misma instancia, pero en particular.

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