Hasta 5 años de cárcel: Diputado Bassa (FA) ingresa proyecto que tipifica como delito el uso de bots en campañas electorales

El diputado del Frente Amplio (FA) Jaime Bassa presentó un proyecto de ley este martes para sancionar el uso de redes de bots en campañas electorales.

En concreto, la iniciativa busca modificar la Ley N.° 21.459, de forma que se tipifique como delito y pueda sancionarse “la organización, administración, financiamiento o contratación de redes de cuentas automatizadas o de identidad falsa destinadas a manipular la opinión pública o los procesos electorales”.

Así, se podrá otorgar penas de presidio menor en su grado medio a máximo (de 541 días hasta los 5 años) y una multa “a beneficio fiscal equivalente al doble del valor de los dispositivos o servicios digitales contratados”, para quienes cometan tales delitos.

De acuerdo con la propuesta del parlamentario, esta apunta a “cerrar el vacío legal” que existe actualmente respecto a esta materia, el cual, según argumentó, “impide perseguir de manera específica la manipulación coordinada del debate público mediante cuentas falsas”.

Al presentar el proyecto de ley, Bassa sostuvo que desde la oposición no van a “permitir que estas prácticas sigan amenazando gravemente nuestra democracia”.

En esa línea, advirtió que “a través de este tipo de intervenciones se están ganando elecciones y tergiversando la manifestación de la voluntad popular en Chile”.

El proyecto surge a raíz del caso del exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, quien está siendo investigado por presunto sicariato en contra de su esposa y por una granja de bots en uno de sus domicilios en Bolivia.

A esto se le suma que la esposa del consultor político afirmó que habría un supuesto vínculo entre el argentino y el presidente José Antonio Kast. De acuerdo con Nadia Beller, Cerimedo le habría señalado que participó en la campaña presidencial del líder republicano.