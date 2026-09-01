Ante recambio tecnológico de refrigeración del retail Epta instala en Chile su cuarto centro de entrenamiento en América

La industria de la refrigeración comercial avanza hacia el uso de tecnologías más eficientes y con menor impacto ambiental. El avance de las regulaciones está acelerando el reemplazo de los refrigerantes químicos utilizados tradicionalmente por alternativas naturales como el CO2 y el R290 (derivado del propano), una transición que también plantea nuevos desafíos y oportunidades para la operación de distintos establecimientos.

Epta, compañía italiana especializada en refrigeración comercial, inaugurará junto a INACAP un nuevo centro de entrenamiento en refrigerantes naturales, destinado a formar en Chile a los técnicos que deberán implementar y mantener las tecnologías que progresivamente están reemplazando a los sistemas tradicionales utilizados por supermercados y otros establecimientos comerciales.

El proyecto considera una inversión total de más de US$110 mil -cerca de $110 millones de pesos- e incluye la construcción y habilitación de un laboratorio especializado en sistemas que utilizan CO2 y R290.

El recinto será el cuarto centro de entrenamiento de la compañía en América, después de dos instalaciones en Estados Unidos y una recientemente inaugurada en México. Su objetivo es convertirse en un polo de formación para Sudamérica, recibiendo a estudiantes, técnicos, clientes y proveedores de Chile y otros países de la región.

“Este centro no está pensado únicamente para capacitar a los trabajadores de Epta. Queremos contribuir a que exista una mayor cantidad de técnicos preparados en el mercado, porque el avance de estas tecnologías dependerá de que haya personas capaces de instalarlas y operarlas correctamente”, explica Marcelo Cataldo, Gerente Regional de Epta Pacifico.

Ahorros en la operación de los supermercados

Aunque los nuevos sistemas requieren una inversión inicial mayor, Epta estima que pueden reducir alrededor de 20% el consumo energético asociado a la refrigeración. Debido a que este ítem representa aproximadamente la mitad del gasto eléctrico de un supermercado, el ahorro puede alcanzar cerca de 10% de su cuenta total.

“Si un supermercado paga $5 o $6 millones en electricidad, esto puede significar un ahorro de $500 mil a $600 mil al mes, es decir, aproximadamente un mes gratis al año”, ejemplifica Cataldo.

La compañía también ha registrado reducciones de entre 30% y 40% en emergencias técnicas, junto con menores requerimientos de infraestructura eléctrica de respaldo.

Actualmente, el 100% de los muebles autocontenidos comercializados por Epta utiliza R290, mientras que entre 70% y 80% de sus nuevas centrales de frío incorporan refrigerantes naturales, principalmente CO2.

Una nueva formación para los técnicos

La alianza contempla entrenamiento práctico, capacitación en línea y actualización continua para especialistas que ya se encuentran trabajando en terreno.

Los programas seguirán el mismo estándar formativo que Epta utiliza en sus centros de entrenamiento de Europa, Asia y Norteamérica. El modelo fue desarrollado originalmente en Rumania y posteriormente transferido a los instructores responsables de replicar estos conocimientos en los distintos mercados donde opera la compañía.

Actualmente, los refrigerantes naturales forman parte de una asignatura electiva de la carrera de Refrigeración de INACAP. Como parte de la alianza, estos contenidos serán incorporados a la formación obligatoria en la próxima actualización de la malla curricular.

“Yo no puedo ser dueño del conocimiento. Si hay más técnicos en el mercado que sepan trabajar con estas tecnologías, será más fácil que la industria avance. Necesitamos formar especialistas para Epta, pero también para nuestros clientes y para el mercado en general”, sostiene Cataldo.

La elección de INACAP responde a que es una de las pocas instituciones de educación superior del país que imparte Refrigeración como una carrera propia, tanto a nivel técnico como de ingeniería, y a su experiencia desarrollando programas académicos en conjunto con empresas.

El cambio que se aproxima para el retail

La apertura del centro ocurre en momentos en que supermercados, tiendas de conveniencia y otros establecimientos que venden alimentos comienzan a reemplazar los refrigerantes químicos utilizados durante décadas por alternativas naturales como el CO2 y el R290.

Chile deberá reducir en 97,5% las importaciones de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) a partir de 2028 y prohibirlas completamente desde el 1 de enero de 2030. Entre estas sustancias se encuentra el R22, uno de los refrigerantes más utilizados históricamente en sistemas comerciales.

La disminución de las cuotas disponibles reducirá progresivamente su oferta. Esto elevará el costo de mantener los equipos que todavía utilizan esta tecnología, acelerando la renovación de las instalaciones.

El desafío no será solamente reemplazar los sistemas. Las centrales de refrigeración con CO2 trabajan con presiones considerablemente mayores que los equipos convencionales y requieren protocolos específicos de seguridad, sensores para detectar fugas y sistemas de evacuación y alivio de presión.

“El día que un sistema de CO2 falle por una mala operación, el mercado puede concluir que la tecnología no funciona, cuando el verdadero problema será que alguien no supo manejarla. Por eso es tan importante que la formación avance junto con el recambio tecnológico”, afirma Cataldo.

Un actor global con operación regional desde Chile

Epta cuenta con cerca de 28 años de presencia de marca en Chile, incluidos 13 años como filial directa. La compañía posee una participación estimada de entre 30% y 35% del mercado nacional de refrigeración comercial.

La empresa emplea alrededor de 150 personas en Chile y, desde su operación local, atiende también Perú, Ecuador, Colombia y un cliente en Panamá. Entre sus clientes se encuentran las principales cadenas de Retail del mercado, además de supermercados regionales, tiendas de proximidad, estaciones de servicio y centros de distribución.

Tras completar la adquisición de la compañía austríaca Hauser en febrero de 2026, Epta alcanzó ingresos consolidados proforma superiores a US$2.000 millones y una dotación cercana a 10.000 trabajadores. El grupo, controlado por una familia italiana y de capitales privados, opera en más de 100 países. en forma directa y 80 más con distribuidores exclusivos.

La inauguración del nuevo centro en Chile forma parte de la estrategia global de la compañía para acompañar la transición hacia refrigerantes naturales y preparar a la industria para una transformación que, según Cataldo, “ya no es una discusión de futuro, sino un cambio que el retail debe comenzar a abordar ahora”.

¿Cuántos técnicos necesita el mercado para los próximos años?

Se vislumbra un alza progresiva en la necesidad de técnicos relacionados con la climatización y refrigeración en distintos rubros e industrias. En la última encuesta de titulados (2025) tanto de técnicos como ingenieros en Refrigeración y Climatización de INACAP, la tasa de inserción laboral es del 100%. El 100% corresponde a empleo pertinente, es decir, en el área de la disciplina que estudió. Esto ocurre tanto para los titulados de INACAP en Santiago como en Chillán y Curicó.

Progresivamente hemos aumentado las matrículas en Santiago, para poder abordar esta demanda en el mercado. El 2022 teníamos 126 matriculados, este año 2026 alcanzamos los 275 matriculados de técnico en Refrigeración y Climatización.

¿Cuál es el rango de sueldos al que puede optar un técnico en el mercado?

En la última encuesta de titulados de INACAP (2025), quienes se titularon de técnicos Refrigeración y Climatización tienen un promedio de renta de $956.000.