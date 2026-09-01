Diputada Constanza Hube cuestiona fórmula para nueva directiva de la UDI: “No es una buena dupla Jorge Alessandri-Pablo Longueira”

La diputada y abogada Constanza Hube (UDI) abordó en CNN Prime el proceso que enfrenta el gremialismo para escoger a su nueva directiva y profundizó en el debate sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si Jorge Alessandri y Pablo Longueira conforman una buena dupla, la militante gremialista respondió: “No es una buena dupla, porque más que las personas, esto tiene que ver con el proyecto, y Jorge convoca a un proyecto de unidad, de consenso, y esa es un poco la lógica de la dupla original. Y yo creo que su dupla, si bien mostró una generosidad en algún momento de salir de la competencia de ser presidente y bajar su postulación, (creo) que en la práctica su comportamiento posterior demuestra que esa lógica de unidad y consenso, evidentemente no la comparte”.

Por tanto, explicó que se trata de dos visiones diferentes acerca de cómo conducir el partido. “A mí me gusta, por lo menos, en ese sentido, la postulación de Jorge en esa lógica, pero no me parece que su dupla hoy lo esté acompañando”, reiteró.

Entre los episodios, mencionó las críticas a la exdiputada María José Hoffmann y destacó su liderazgo en la tienda política. “Es una dirigente histórica también del partido, que ha entregado bastante por la UDI y por muchos de nosotros que hoy día estamos en la primera línea de la política”.

Por otro lado, sostuvo que Longueira es una figura histórica en la tienda política y que evoca la nostalgia. “Eso me parece que es súper valioso, por eso en general está como vuelta que en la práctica tuvo a la UDI, por lo menos a mí me parece que es algo positivo, y creo que todos los militantes, especialmente quienes tienen más experiencia, tienen mucho que aportar. De hecho, yo esperaría también que muchos militantes que dejaron de ser militantes en algún minuto también vuelvan”.

#CNNPrime | Constanza Hube, diputada UDI, por Pablo Longueira: “Por sus declaraciones y por la postura que él tiene, no me parece que sea una postura productiva para la UDI”@tv_monica

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Diputada Hube (UDI) sobre la reforma constitucional: “Sería una mala señal que se rechazara”

Por otro lado, sobre la controversia que ha generado la reforma constitucional de seguridad y si considera que hubo algún error, la gremialista sostuvo que inicialmente existieron dificultades.

“Yo creo que es indudable que fue un error”, afirmó, y agregó que la idea de realizar modificaciones a la Carta Magna “se comió de alguna forma la agenda y de alguna forma terminó eclipsando el resto de la agenda que es muy importante (…) y se había advertido de alguna manera”, transparentó.

La parlamentaria Hube detalló que, dentro de las conversaciones que han sostenido con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se abordó la existencia de más de 30 iniciativas sobre la agenda de seguridad, algunas de las cuales ya están siendo tramitadas en el Congreso. Sin embargo, esto ha sido “eclipsado” por el debate de la reforma.

En cuanto a los dichos del senador y general en retiro Cristián Vial (IND-Rep), quien en Tolerancia Cero de CNN Chile, al ser consultado sobre si seguiría apoyando la reforma constitucional en caso de que esta hubiera sido presentada por la excandidata presidencial de la oposición, Jeannette Jara (PC), reconoció que habría votado “en contra”, Hube afirmó que “creo que eso es un error (…) porque no me parece, porque es así donde se le hace daño a la política”.

“Esto se lo escuché una vez a Hugo Gutiérrez, quien se equivocó en una votación. Me acuerdo cuando era diputado. Y le dijeron: ‘¿Pero por qué votó así?’, y respondió: ‘Yo tenía que votar al contrario de lo que votó la derecha’. Bueno, es precisamente lo que nos diferencia, de alguna forma, a mi juicio, muchas veces de una izquierda irracional, ideológica. Es precisamente que uno tiene que mirar los proyectos en su mérito y no, por quién lo presente”, remarcó.

—¿Debería el Gobierno mejor retirar esta reforma y presentar otra consensuada?

—El camino no es retirarla, por lo menos creo que acá hay dos grandes compromisos: primero, que esta reforma constitucional tiene que tener viabilidad jurídica y, para eso, tiene que tener cambios. Y el Gobierno ha estado abierto a esos cambios, y que tenga viabilidad política, porque al final del día tú vas a necesitar un cuórum alto y los votos de la oposición.

Y en el eventual caso de que se rechazara el proyecto de ley, expresó que “sería una mala señal que se rechazara, porque el Gobierno ha insistido mucho” y reconoció que sería un fracaso para el Ejecutivo.

#CNNPrime | Constanza Hube, diputada UDI, por reforma constitucional del gobierno: “Sin duda sería un fracaso para el gobierno si se rechaza la reforma”@tv_monica 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/7xYMosiYPV — CNN Chile (@CNNChile) September 2, 2026

Asimismo, planteó que entre los temas que sacaría de la discusión está la propuesta de crear un nuevo estado de excepción y recalcó que es importante mejorar la carrera de Carabineros ante la salida de funcionarios que ocurrió tras el estallido social de octubre de 2019.