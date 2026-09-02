Santiago registra su tercer mejor invierno en calidad del aire: Exposición a alta contaminación cae 69% en una década

Santiago cerró uno de sus mejores inviernos en materia de calidad del aire desde que existe el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, con una caída de 69% en las horas de exposición a altos niveles de material particulado fino durante la última década.

Así lo informó este miércoles el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) durante el balance de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2026, periodo que se extiende todos los años entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.

Según las cifras entregadas por la cartera, este fue el tercer año con menor cantidad de horas bajo episodios críticos por MP2,5, contaminante considerado especialmente perjudicial para la salud, solo superado por 2020 —durante la pandemia— y 2023.

Durante 2026, la Región Metropolitana acumuló 282 horas en episodios críticos, frente a las 915 horas registradas en 2015.

21 episodios críticos y récord de días con aire “bueno”

El balance del Ministerio del Medio Ambiente contabilizó durante esta temporada 21 episodios críticos por MP2,5: 18 alertas ambientales y tres preemergencias. No se registraron emergencias ambientales.

Además, hasta el 31 de agosto hubo 60 jornadas clasificadas en categoría “bueno” para MP2,5, el mayor número registrado en la serie comparable entre 2015 y 2026.

Toledo atribuyó la tendencia de los últimos años a las medidas estructurales contempladas en el Plan de Descontaminación, junto con las acciones preventivas y de fiscalización aplicadas durante los meses de peor ventilación.

Las condiciones meteorológicas también tuvieron incidencia en el resultado de este año. Según el balance presentado por el MMA, mayo y junio fueron particularmente secos, con déficits de precipitaciones de 90% y 99% respecto de un año normal, respectivamente, lo que favoreció una mayor concentración de episodios críticos.

El escenario cambió posteriormente. Julio registró un superávit de precipitaciones de 210% y terminó, por primera vez desde que existen registros comparables, sin episodios críticos por MP2,5. Agosto, en tanto, tuvo condiciones cercanas a un año normal.