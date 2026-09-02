Detienen a nueve personas por robo de más de $6 mil millones a banco en Valparaíso

Nueve personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de más de $6 mil millones desde una sucursal de Banco Itaú en Valparaíso, ocurrido en julio de 2025.

De acuerdo con antecedentes dados a conocer por T13, la investigación fue encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso junto al Ministerio Público y derivó en una serie de allanamientos en distintos domicilios de las regiones Metropolitana y de Los Lagos.

Durante los operativos, los detectives incautaron automóviles, un camión tolva, armas de fuego y teléfonos celulares, además de otras especies consideradas de interés para la investigación.

El robo de $6.150 millones en Valparaíso

El hecho fue descubierto el 28 de julio de 2025, cuando trabajadores de la sucursal bancaria detectaron que una importante cantidad de dinero había sido sustraída desde el interior del recinto.

Posteriormente, la Fiscalía confirmó que el monto total robado alcanzó los $6.150 millones, en uno de los mayores robos registrados a una entidad bancaria en la Región de Valparaíso.

Las primeras diligencias establecieron que los responsables habrían comenzado su ingreso desde un edificio colindante a la sucursal. Desde allí realizaron un orificio que les permitió acceder al banco.

Una vez en el interior, los sujetos llegaron hasta una de las dos bóvedas de la sucursal y sustrajeron el dinero almacenado en ella.

La investigación continuó durante más de un año hasta los operativos que permitieron la detención de los nueve sospechosos.