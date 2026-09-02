Metro de Santiago informó el cierre de la estación Pajaritos de Línea 1 durante la mañana de este miércoles, debido a una emergencia médica con un pasajero.
La empresa comunicó la situación a través de su cuenta oficial en X, donde indicó que la estación se encuentra cerrada y que los trenes no están realizando detenciones en Pajaritos.
“Desde este momento, la estación Pajaritos de Línea 1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes debido a una emergencia médica”, informó Metro.
Por ahora, la compañía no ha informado afectaciones adicionales en el resto de la Línea 1 ni ha entregado una hora estimada para la reapertura de la estación.
11:30 hrs. 🟡 Desde este momento, la estación Pajaritos #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes debido a una emergencia médica.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 2, 2026
Lo más leído
- Sistema frontal podría dejar lluvia en sectores de la RM este miércoles: ¿Dónde se esperan precipitaciones?
- Gobierno de Trump prevé que agentes de ICE usen cámaras corporales en todo EE.UU. a fines de septiembre
- Metro cierra estación Pajaritos de Línea 1 por emergencia médica con pasajero
- "¿Quedó muy cansado después de bajarle los impuestos a los más ricos?": Jeannette Jara responde al Presidente Kast y le pide que "deje de descartarse conmigo y haga su pega"
- ¿Horario de invierno o de verano?: Especialista explica cuál es mejor para la salud