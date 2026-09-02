Metro cierra estación Pajaritos de Línea 1 por emergencia médica con pasajero

Metro de Santiago informó el cierre de la estación Pajaritos de Línea 1 durante la mañana de este miércoles, debido a una emergencia médica con un pasajero.

La empresa comunicó la situación a través de su cuenta oficial en X, donde indicó que la estación se encuentra cerrada y que los trenes no están realizando detenciones en Pajaritos.

“Desde este momento, la estación Pajaritos de Línea 1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes debido a una emergencia médica”, informó Metro.

Por ahora, la compañía no ha informado afectaciones adicionales en el resto de la Línea 1 ni ha entregado una hora estimada para la reapertura de la estación.