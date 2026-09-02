Sistema frontal podría dejar lluvia en sectores de la RM este miércoles: ¿Dónde se esperan precipitaciones?

Un sistema frontal que avanza desde el sur podría dejar precipitaciones durante la tarde y noche de este miércoles en sectores de la Región Metropolitana, aunque el evento no abarcaría a toda la capital.
Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera, donde se esperan chubascos de nieve y viento con rachas de hasta 60 km/h.
Para el centro de Santiago, en cambio, la DMC no contempla precipitaciones durante esta jornada. El pronóstico para sectores como Quinta Normal mantiene acumulados de 0 milímetros.
¿En qué comunas podría llover?
¿Lloverá en Santiago?
Por ahora, no se esperan precipitaciones generalizadas en Santiago urbano.
Según explicó Sepúlveda en Megatiempo, mientras más lejos de la cordillera se encuentre una comuna, menor será la nubosidad asociada al sistema.
En sectores como Curacaví, Melipilla y María Pinto incluso se esperan cielos más despejados, mientras que en Santiago y Colina las temperaturas máximas rondarán los 23 °C.
La inestabilidad podría continuar este jueves en la cordillera y precordillera, antes de que el tiempo vuelva a estabilizarse hacia el final de la semana.
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