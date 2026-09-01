Internan a alcalde de San Bernardo tras amenaza de atentado por parte del “Indio Juan”

Una delicada situación está viviendo el alcalde de San Bernardo, Christopher White. ¿La razón? Un presunto plan a cargo del peligroso delincuente Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, quien habría planeado atentar en contra del jefe comunal.

El antecedente salió a la luz luego de que Carabineros detuviera al reo que se había fugado de prisión vestido de gendarme. Según antecedentes de Radio Biobío, escuchas de la PDI revelaron que habría una orden de ejecución contra White y que debía materializarse antes del 18 de septiembre.

El mismo medio confirmó que, tras conocerse dicha amenaza, White presentó malestares de salud y fue internado en un recinto médico.

“La Fiscalía Occidente se encuentra investigando un delito de amenazas, que involucraría un posible riesgo a la seguridad del Alcalde de San Bernardo, Christopher White. En esta causa se ha determinado un reforzamiento de las medidas de seguridad de la autoridad, en coordinación con las policías”, informaron desde el Ministerio Público.

“Se trata de una investigación de carácter reservado, que incluye medidas de protección, las cuales no pueden ser reveladas por resguardo a la víctima de estos hechos. La Fiscalía Occidente informó oportuna y personalmente al alcalde White respecto a los hechos ya señalados y de las diligencias en curso”, cerraron desde la Fiscalía.