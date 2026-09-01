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Lácteos, proteínas y creatina: los temas que marcarán la conversación en el Congreso Internacional de Avances en Nutrición 2026

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Con más de una década de trayectoria internacional, el Congreso Internacional de Avances en Nutrición (CIAN) realizará este año su XIV edición, con encuentros en Santiago de Chile, Arequipa y Lima. La primera jornada se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre en el Auditorio de la Universidad San Sebastián, sede Bellavista, reuniendo a expertos nacionales e internacionales en torno a los principales avances científicos en nutrición y salud.

Durante el encuentro, los expertos abordarán distintos desafíos actuales de la nutrición, desde la relación entre los lácteos y la salud cardiovascular hasta el rol de las proteínas en el envejecimiento, el sueño, la prevención del exceso de peso y los nuevos avances en torno a la creatina.

La jornada reunirá a especialistas de Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, España, Estados Unidos, Argentina, Perú y Canadá, entre ellos Youmi Paz Olivas, doctora en Nutrición y Alimentos; Analía Furio, especialista en Medicina del Sueño; Samuel Durán, Ph.D. en Nutrición y Alimentos; y Scott Forbes, doctor en Educación Física y Nutrición Deportiva.

Además de las exposiciones, la programación contempla experiencias científicas que permitirán a los asistentes complementar los contenidos abordados por los especialistas y acercarse de manera práctica a distintas temáticas vinculadas con la nutrición y la salud.

En un escenario en que existe cada vez más información sobre alimentación y salud disponible en redes sociales y otras plataformas, uno de los objetivos de CIAN es generar un espacio de actualización que permita a los profesionales acceder a conocimiento respaldado por evidencia y acercarlo posteriormente a su práctica cotidiana.

“Hoy estamos expuestos a muchísima información sobre nutrición y no siempre es fácil distinguir qué tiene respaldo científico y qué responde simplemente a una tendencia. En CIAN buscamos generar un espacio donde profesionales de distintas áreas puedan revisar la evidencia más reciente, intercambiar conocimiento y contar con nuevas herramientas para orientar de mejor manera las decisiones de alimentación y salud de las personas”, señaló la Dra. Youmi Paz Olivas, directora del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria de Perú, quien participará en el Congreso.

CIAN 2026 es un evento gratuito y de capacidad limitada. El programa completo, la información de los expositores y el formulario para postular a la jornada de Santiago están disponibles en https://eventos.labuenanutricion.com/evento/cian-2026.

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