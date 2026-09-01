Lácteos, proteínas y creatina: los temas que marcarán la conversación en el Congreso Internacional de Avances en Nutrición 2026

Con más de una década de trayectoria internacional, el Congreso Internacional de Avances en Nutrición (CIAN) realizará este año su XIV edición, con encuentros en Santiago de Chile, Arequipa y Lima. La primera jornada se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre en el Auditorio de la Universidad San Sebastián, sede Bellavista, reuniendo a expertos nacionales e internacionales en torno a los principales avances científicos en nutrición y salud.

Durante el encuentro, los expertos abordarán distintos desafíos actuales de la nutrición, desde la relación entre los lácteos y la salud cardiovascular hasta el rol de las proteínas en el envejecimiento, el sueño, la prevención del exceso de peso y los nuevos avances en torno a la creatina.

La jornada reunirá a especialistas de Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, España, Estados Unidos, Argentina, Perú y Canadá, entre ellos Youmi Paz Olivas, doctora en Nutrición y Alimentos; Analía Furio, especialista en Medicina del Sueño; Samuel Durán, Ph.D. en Nutrición y Alimentos; y Scott Forbes, doctor en Educación Física y Nutrición Deportiva.

Además de las exposiciones, la programación contempla experiencias científicas que permitirán a los asistentes complementar los contenidos abordados por los especialistas y acercarse de manera práctica a distintas temáticas vinculadas con la nutrición y la salud.

En un escenario en que existe cada vez más información sobre alimentación y salud disponible en redes sociales y otras plataformas, uno de los objetivos de CIAN es generar un espacio de actualización que permita a los profesionales acceder a conocimiento respaldado por evidencia y acercarlo posteriormente a su práctica cotidiana.

“Hoy estamos expuestos a muchísima información sobre nutrición y no siempre es fácil distinguir qué tiene respaldo científico y qué responde simplemente a una tendencia. En CIAN buscamos generar un espacio donde profesionales de distintas áreas puedan revisar la evidencia más reciente, intercambiar conocimiento y contar con nuevas herramientas para orientar de mejor manera las decisiones de alimentación y salud de las personas”, señaló la Dra. Youmi Paz Olivas, directora del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria de Perú, quien participará en el Congreso.

CIAN 2026 es un evento gratuito y de capacidad limitada. El programa completo, la información de los expositores y el formulario para postular a la jornada de Santiago están disponibles en https://eventos.labuenanutricion.com/evento/cian-2026.