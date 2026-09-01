“Demuestra hasta dónde hemos llegado”: Matthei condena plan de atentado contra Cristopher White y califica el hecho de “gravísimo”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este martes al plan de atentado en contra del alcalde de San Bernardo, Cristopher White.

Fue a través de redes sociales que la exalcaldesa de Providencia reaccionó a las amenazas de muerte en contra del jefe comunal y a su posterior internación en un centro asistencial tras conocer los hechos.

“Esto es realmente gravísimo. Delincuentes que planifican atentar contra un alcalde como represalia por combatir el crimen organizado demuestran hasta dónde hemos llegado”, criticó.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno debe “proteger a Cristopher White, encontrar a todos los responsables y desarticular estas bandas“.

“Chile no puede seguir cediendo espacio a la delincuencia”, zanjó.

Esto es realmente gravísimo. Delincuentes que planifican atentar contra un alcalde como represalia por combatir el crimen organizado demuestra hasta donde hemos llegado. El Estado debe proteger a Christopher White, encontrar a todos los responsables y desarticular estas bandas.… https://t.co/qQFaulskQL — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 1, 2026

White habló durante la tarde de esta jornada por primera vez tras su internación, acompañado por el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro, quien acudió a visitarlo al recinto médico.

El alcalde de San Bernardo fue categórico al asegurar que continuará con su labor en la comuna y sostuvo que “el crimen organizado no puede ganar”.