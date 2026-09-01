Tras audiencia de control, tribunal ordena reingreso de “Indio Juan” a centro penitenciario e inicia investigación por amenazas al alcalde de San Bernardo

El fiscal regional Occidente, Marco Pastén, informó sobre la situación de Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, quien habría planeado atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

En ese contexto, el ente persecutor señaló que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el reingreso a cumplir sentencia del imputado, quien permanecía prófugo desde el pasado 25 de febrero, tras fugarse de la ex Penitenciaría de Santiago junto a otro recluso.

Cabe mencionar que Flores se encontraba cumpliendo una condena a presidio perpetuo por el delito de femicidio.

Luego de seis meses de intensa búsqueda, durante el pasado lunes la Fiscalía Occidente reportó su detención en la población La Bandera, comuna de San Ramón. Tras la audiencia de control, se determinó que retornaría a un recinto penitenciario.

Las diligencias

El fiscal Pastén detalló que se llevaron a cabo diversas diligencias junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, las que fueron de “carácter reservado”.

“Quiero destacar el trabajo técnico y profesional tanto de la PDI como de, en este caso, Gendarmería, porque se realizaron innumerables diligencias durante todo este tiempo”, expresó.

Respecto a la situación del jefe municipal de San Bernardo, el ente persecutor comentó: “Nosotros ya teníamos una investigación; esa investigación está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente en este instante. Se adoptaron medidas de protección respecto al alcalde, se le comunicó personalmente la existencia de la investigación y de las medidas de protección, se coordinó con las policías respectivas el incremento de las medidas de protección para mantener asegurada a su persona”.

A partir del caso, concluyó: “Yo entiendo el interés periodístico; una de las claves de las investigaciones es la reserva de las investigaciones para no frustrar diligencias. Lamentablemente, esta investigación ya ha sido conocida; lamento que haya sido conocida de la forma que fue conocida”.