IPSA e IGPA comienzan a operar bajo administración de MSCI y cierran su primera jornada al alza

Los índices MSCI IPSA y MSCI IGPA de la Bolsa de Santiago comenzaron a operar este martes bajo la administración de MSCI, marcando el inicio de una nueva etapa para las principales referencias del mercado accionario chileno.

La puesta en marcha da continuidad al proceso informado por la Bolsa de Santiago el 20 de agosto, cuando se publicó la composición inicial de ambos índices y los tickers disponibles en las principales plataformas de información financiera.

En su primera jornada de negociación bajo la nueva administración, ambos índices registraron variaciones positivas.

El MSCI IPSA alcanzó los 11.386 puntos, con un alza de 0,63%, mientras el MSCI IGPA cerró en 57.286 puntos, con un aumento de 0,64%, en ambos casos respecto del día anterior.

Nueva administración para los índices bursátiles

Con esta entrada en operación, Chile se suma a Colombia y Perú en el uso de índices administrados por MSCI dentro de los mercados de nuam, completando la convergencia regional de sus principales referencias bursátiles bajo una base metodológica común.

Según nuam, tanto el MSCI IPSA como el MSCI IGPA mantienen su continuidad histórica y siguen cumpliendo su rol como indicadores de referencia para el mercado local, mientras lo que cambia es su administración, metodología de selección y esquema de revisión.

La transición forma parte del trabajo que nuam y MSCI han desarrollado en los últimos años para acercar las referencias bursátiles de los tres países y avanzar hacia estándares regionales compartidos.

Estos avances incluyen además el lanzamiento del índice MSCI nuam en 2025, que reúne a 70 emisores de Chile, Colombia y Perú, tras su rebalanceo del 1 de septiembre.

¿Cómo funcionarán los nuevos MSCI IPSA e IGPA?

Desde este martes, los índices se calculan bajo las metodologías MSCI IPSA Index y MSCI IGPA Index, que consideran criterios de tamaño, liquidez y capitalización bursátil ajustada por free float para determinar qué acciones forman parte de cada índice y sus ponderaciones, con reglas alineadas a estándares internacionales y comparables con las utilizadas en otros mercados de la región.

El conjunto inicial contempla 31 emisores para el MSCI IPSA y 50 emisores para el MSCI IGPA.

Otro cambio relevante es la frecuencia de revisión de ambos índices, que a partir de esta etapa será trimestral, lo que permitirá reflejar con mayor oportunidad los cambios de tamaño, liquidez y free float de los emisores.

Según precisó nuam, la transición no modifica la negociación diaria de acciones ni la operación habitual del mercado, y se limita a la metodología, administración y publicación de los índices.

Las empresas que integran el MSCI IPSA

Entre las acciones que componen el nuevo MSCI IPSA se cuentan Banco de Chile, Banco Santander Chile, Banco Itaú Chile, Cencosud, Falabella, Latam Airlines Group, Empresas Copec, Enel Chile, Enel Américas y SQM-B, entre otros 21 emisores adicionales.

El MSCI IGPA, más amplio, incorpora además a compañías como Sonda, Forus, Clínica Las Condes, Coca-Cola Embonor y Bicecorp.

Para facilitar el seguimiento por parte de inversionistas, administradoras, intermediarios y proveedores de información, los nuevos índices están disponibles en las plataformas de la Bolsa de Santiago y en proveedores financieros como Bloomberg y LSEG, bajo tickers diferenciados según el proveedor y la variante de cálculo, ya sea de retorno bruto o de precio.