Teletón abre postulaciones para el Voluntariado de Campaña 2026: ¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

Bajo el lema “Súmate a lo que nos une”, Teletón inició el proceso de postulación para su Voluntariado de Campaña 2026. Proceso que se extenderá hasta octubre.

Esta convocatoria está orientada a reclutar y coordinar equipos ciudadanos que se desplegarán durante las jornadas de transmisión solidaria fijadas para el 6 y 7 de noviembre.

El director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón, Aldo Orrigoni, hizo un llamado a la comunidad y señaló que “queremos que este año los voluntarios y voluntarias sean parte del orgullo de todo lo que hemos logrado juntos como país”.

“Necesitamos de su energía y compromiso para seguir brindando oportunidades de rehabilitación e inclusión a las cerca de 32 mil familias que atendemos en Teletón”, sostuvo Orrigoni.

¿Cuáles son las funciones a desempeñar en el voluntariado?

Quienes resulten seleccionados formarán parte del despliegue logístico y comunicacional previo al evento televisivo, en el que desempeñarán las siguientes tareas:

Pintatón.

Afichaje tradicional.

Visitas guiadas a colegios, jardines infantiles, universidades y empresas.

Difusión de los contenidos oficiales en redes sociales.

Las personas seleccionadas deberán participar en una capacitación obligatoria —presencial o remota— donde se entregarán las normas de seguridad y lineamientos institucionales para el trabajo en campaña.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Edad : Tener 18 años o más.

: Tener 18 años o más. Disponibilidad horaria: Contar con disponibilidad de al menos un turno semanal de 4 horas por las mañanas o las tardes.

Además, desde la institución señalaron que el voluntario debe tener compromiso, entusiasmo y vocación de servicio para este evento.

¿Dónde postular?

El proceso de postulación se encuentra habilitado de manera digital a través del sitio web oficial de la institución (www.teleton.cl) y de la plataforma de voluntariado.

Al momento de completar el formulario, cada postulante deberá seleccionar el instituto Teletón más cercano a su residencia.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 18 de octubre.