Teletón abre postulaciones para el Voluntariado de Campaña 2026: ¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

Bajo el lema “Súmate a lo que nos une”, Teletón inició el proceso de postulación para su Voluntariado de Campaña 2026. Proceso que se extenderá hasta octubre.
Esta convocatoria está orientada a reclutar y coordinar equipos ciudadanos que se desplegarán durante las jornadas de transmisión solidaria fijadas para el 6 y 7 de noviembre.
El director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón, Aldo Orrigoni, hizo un llamado a la comunidad y señaló que “queremos que este año los voluntarios y voluntarias sean parte del orgullo de todo lo que hemos logrado juntos como país”.
“Necesitamos de su energía y compromiso para seguir brindando oportunidades de rehabilitación e inclusión a las cerca de 32 mil familias que atendemos en Teletón”, sostuvo Orrigoni.
¿Cuáles son las funciones a desempeñar en el voluntariado?
Quienes resulten seleccionados formarán parte del despliegue logístico y comunicacional previo al evento televisivo, en el que desempeñarán las siguientes tareas:
- Pintatón.
- Afichaje tradicional.
- Visitas guiadas a colegios, jardines infantiles, universidades y empresas.
- Difusión de los contenidos oficiales en redes sociales.
Las personas seleccionadas deberán participar en una capacitación obligatoria —presencial o remota— donde se entregarán las normas de seguridad y lineamientos institucionales para el trabajo en campaña.
¿Cuáles son los requisitos para postular?
- Edad: Tener 18 años o más.
- Disponibilidad horaria: Contar con disponibilidad de al menos un turno semanal de 4 horas por las mañanas o las tardes.
Además, desde la institución señalaron que el voluntario debe tener compromiso, entusiasmo y vocación de servicio para este evento.
¿Dónde postular?
El proceso de postulación se encuentra habilitado de manera digital a través del sitio web oficial de la institución (www.teleton.cl) y de la plataforma de voluntariado.
Al momento de completar el formulario, cada postulante deberá seleccionar el instituto Teletón más cercano a su residencia.
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 18 de octubre.
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