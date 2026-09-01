“Decir sencillamente ‘vamos a respetar el tratado’ no es suficiente”: Experto analiza respuesta de la Cancillería argentina por la polémica en el estrecho de Magallanes

El investigador principal del Instituto Milenio Base y académico de la Universidad de Chile, Luis Valentín, analizó la respuesta de la Cancillería argentina tras la polémica que causaron las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, quien afirmó que el estrecho de Magallanes es trasandino.

En conversación con Hoy es Noticias, el experto negó que las declaraciones hechas por el militar hayan sido causadas por una desprolijidad o descuido.

“Estas situaciones tienen que solucionarse y tenemos que volver a un plano de normalidad con Argentina. Si le quieren poner estos nombres más suaves, por así decirlo, y esto consigue efectivamente regularizar nuestras reuniones y relaciones más rápido, pues bien, llámenlo como quieran. Ahora, si efectivamente yo pienso que esa gente simplemente dijo esto por una desprolijidad o descuido, a mí me parece que no“, afirmó.

#HoyEsNoticiaCNN | Luis Valentín Ferrada Walker, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, por declaraciones de militares argentinos por Magallanes: “Las declaraciones no me parecen que sean por desprolijidad y descuido (…) Estos funcionarios saben que tiene una… pic.twitter.com/06l7Ewcp1d — CNN Chile (@CNNChile) September 1, 2026



Lo último, en alusión también a los dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval, el contraalmirante Hernán Montero, quien aseguró anteriormente que la boca del estrecho de Magallanes pertenece a Argentina.

“A mí me parece que esto y el famoso decreto de la política de defensa son como un fundamento último normativo para este tipo de declaraciones. Entonces, estos funcionarios, cuando hacen estas declaraciones, pues bien, saben que tienen una política de defensa que respalda sus dichos“, argumentó.

En esa línea, insistió: “Si lo quieren llamar desprolijidades para bajarle la tensión, me parece bien y lo entiendo desde la perspectiva política, pero no creo que lo sea”.

Asimismo, analizó la respuesta de la Cancillería argentina y descartó que esta haya sido lo suficientemente clara y tajante: “Me parece que no, porque los tratados son interpretables”, sostuvo.

#HoyEsNoticiaCNN | Luis Valentín Ferrada Walker, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, por comunicado argentino sobre polémica por Estrecho de Magallanes: “Me parece que no fue tajante, porque los tratados son interpetables”@matiburgos

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“Gran parte de los conflictos internacionales, de las cosas que llegan a la Corte Internacional de Justicia, etcétera, trata precisamente de eso. El texto del tratado puede estar muy claro, pero las partes le dan distinta interpretación”, explicó.

Aseguró que “decir sencillamente ‘vamos a respetar el tratado’ no es suficiente, porque luego hay que ver qué interpretación se le da efectivamente a cada una de las cláusulas más sensibles”.

Además, agregó que “cuando altas autoridades militares argentinas, preparadas y con conocimiento de eso, dicen estas cosas, uno puede perfectamente suponer que hay una línea matriz detrás de ello“.

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