Gasto público modera su alza a 0,7% acumulado mientras el Fisco anota superávit en julio

El gasto presupuestario del Gobierno Central se redujo 0,7% real anual en julio, la primera caída mensual registrada durante 2026, con lo que el gasto acumulado en lo que va del año llegó a un alza de apenas 0,7% real, según el reporte de estadísticas de las finanzas públicas publicado por la Dipres.

Con esta trayectoria, el balance efectivo del Gobierno Central registró en julio un superávit de $95.079 millones, equivalente a 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB), revirtiendo los déficits observados en igual mes de 2025, de 0,3% del PIB, y de 2024, de 0,4% del PIB.

Julio de 2026 constituye así el único mes de julio con superávit efectivo desde 2013, aparte de 2022, año que estuvo marcado por el auge transitorio del consumo interno y por los elevados precios del litio, que entonces se cotizaba en US$ 63,4 por kilogramo frente a los US$ 19,8 actuales.

Gasto corriente se desacelera y gasto de capital cae

La caída del gasto presupuestario combinó un menor ritmo de crecimiento del gasto corriente, que avanzó 1,5% en el mes, con una fuerte contracción del gasto de capital, que retrocedió 16,0% real anual.

El gasto corriente completó así cuatro meses consecutivos de desaceleración, al pasar de un alza de 6,9% en marzo a 6,2% en abril, 3,3% en mayo, 2,0% en junio y 1,5% en julio, una contracción de 5,4 puntos porcentuales desde el nivel registrado en marzo.

Dentro del gasto corriente, el incremento de julio estuvo impulsado principalmente por el gasto en intereses, que subió 8,1% y aportó 1,0 punto porcentual al resultado, aumento que fue compensado parcialmente por la caída de 3,4% en subsidios y donaciones, explicada en gran medida por la menor ejecución del Ministerio de Educación tras el traspaso de establecimientos a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En el gasto de capital, la inversión moderó de manera marcada su contracción, con una caída de 4,6% real anual en julio, frente al retroceso de 15,1% registrado en junio y de 26,6% en marzo.

El reporte atribuye la debilidad acumulada del gasto de capital, que llega a -14,2% en lo que va del año, a la Ley de Presupuestos aprobada para 2026, que contemplaba una caída de 6,1% real respecto de la ley del año anterior, a una mayor base de comparación en 2025 por concesiones y proyectos del Ministerio de Obras Públicas que no se repitieron este año, y a los procesos de priorización presupuestaria de la nueva administración.

Ingresos fiscales crecen 15,8% en julio

Los ingresos del Gobierno Central, en tanto, crecieron 15,8% real anual en julio y acumulan un alza de 7,0% en el año.

A diferencia de meses anteriores, el principal aporte al resultado mensual provino de la tributación del resto de contribuyentes, que aumentó 8,1% una vez finalizado el proceso de Operación Renta, con una incidencia de 6,4 puntos porcentuales.

La tributación de la gran minería privada, conocida como GMP10, mantuvo un elevado dinamismo con un alza de 79,0% en el mes, mientras los ingresos no tributarios crecieron 32,7%, impulsados principalmente por las rentas de la propiedad asociadas a los traspasos de pertenencias mineras de litio, que se dispararon 267,6% y aportaron 5,7 puntos porcentuales al crecimiento de los ingresos totales.

Déficit fiscal acumulado llega a 0,7% del PIB

El déficit fiscal acumulado en los primeros siete meses del año se ubicó en 0,7% del PIB, equivalente a $2.414.294 millones, una mejora frente al mismo período de 2025, cuando alcanzaba 1,4% del PIB, y de 2024, cuando llegaba a 1,8% del PIB.

En 12 meses móviles, indicador que captura el ciclo fiscal completo, el déficit efectivo se ubicó en 2,0% del PIB, con una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto del mes anterior y por debajo del 2,8% del PIB registrado al cierre de marzo.

El reporte destacó que, en 12 meses móviles, la variación real de los ingresos del Gobierno Central alcanzó 4,4%, mientras la de los gastos presupuestarios fue de 1,9%, marcando el cuarto mes consecutivo en que los ingresos crecen por sobre los gastos.

Según el informe, sostener esta trayectoria requerirá perseverar y profundizar el esfuerzo de contención fiscal durante el segundo semestre del año.

Activos del Tesoro Público superan los US$ 19 mil millones

Al 31 de julio, los activos consolidados del Tesoro Público alcanzaron US$ 19.280,69 millones, un aumento de US$ 369,03 millones respecto del cierre de junio, compuestos en 82,16% por dólares y en 17,84% por pesos.

Dentro de ese total, la caja fiscal, conocida como Otros Activos del Tesoro Público, llegó a US$ 4.207 millones, muy por sobre los US$ 46 millones registrados al cierre de 2025 y los US$ 3.329 millones de julio de ese mismo año.

Entre los fondos soberanos, el Fondo de Reserva de Pensiones registró un valor de mercado de US$ 10.541,74 millones, con una disminución mensual de US$ 37,44 millones, mientras el Fondo de Estabilización Económica y Social totalizó US$ 3.875,84 millones, con una baja de US$ 8,20 millones en el mes.

Pese a las variaciones mensuales negativas, ambos fondos aumentan en la comparación anual, con un alza de US$ 778,79 millones para el Fondo de Reserva de Pensiones y de US$ 70,29 millones para el Fondo de Estabilización Económica y Social respecto de julio de 2025.