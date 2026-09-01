Ya comenzó el pago anual del Subsidio al Empleo Joven: Revisa el monto con tu RUT

Este lunes comenzó el pago anual del Subsidio al Empleo Joven, que se entrega cada año a los trabajadores que decidieron dicha modalidad al postular.

Este beneficio ya no recibe más solicitudes, por lo que se les dará únicamente a quienes lo solicitaron anteriormente.

Además, los trabajadores podrán postular más adelante al Subsidio Unificado al Empleo, que será similar a las condiciones de este programa y las integrará a otros similares como el Bono al Trabajo de la Mujer, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

¿Cómo saber si recibí este beneficio?

El pago del Subsidio al Empleo Joven se puede revisar a través de este enlace , digitando el RUT y fecha de nacimiento.

, digitando el RUT y fecha de nacimiento. De acuerdo a las rentas brutas percibidas, el proceso de cálculo te puede incluir en alguno de los tres tramos de pago, pudiendo alcanzar hasta los $706.505.

Los requisitos para acceder al beneficio son:

Tener más de 18 y menos de 25 años.

Tener las cotizaciones al día.

Encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares.

El monto se entrega mediante un depósito en la cuenta bancaria registrada o efectivo, disponible para retirar en sucursales de BancoEstado con su cédula de identidad, bajo la preferencia del o la postulante.