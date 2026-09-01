Fiscal Valencia por amenazas a autoridades: “Hay fiscales con medidas de protección especiales” y alerta por falta de recursos

En medio del caso que afecta al alcalde de San Bernardo, Christopher White, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación de los fiscales que han recibido amenazas.

Sobre el caso que enfrenta el jefe municipal, comentó que, cuando existe una autoridad en riesgo, se adoptan diversas medidas.

“Cuando se atenta o se amenaza a una autoridad, se está también atentando o amenazando a los representantes de la ciudadanía, se está atentando en contra de la democracia, se está intentando imponer la fuerza por sobre las personas que representan a cada uno de los vecinos y a la comunidad, y eso no lo vamos a permitir”, subrayó.

Al alcalde White se le debieron reforzar las medidas de protección luego de que se detectara una comunicación de Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, en la cual habría planteado su intención de dar muerte a la autoridad comunal el próximo 17 de septiembre.

En paralelo, sobre los persecutores que han recibido amenazas, Valencia transparentó que “hay fiscales, efectivamente, hoy día con medidas de protección especiales, incluso que están acompañados con escolta”, y detalló que el Ministerio Público cuenta con un departamento interno de seguridad en la Fiscalía Nacional, protocolos especiales y fondos destinados a la protección de fiscales.

“No nos van a amedrentar, no nos van a amilanar. Los fiscales van a seguir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en pos de la defensa del derecho, de la defensa de la democracia, de protección de la ciudadanía, y no habrá amenaza que nos haga retroceder de eso”, aseveró.

Sin embargo, planteó su preocupación sobre la falta de recursos para responder a las demandas actuales.

“Estimamos que no son todos los fondos que necesitamos. Esperamos que en la próxima Ley de Presupuestos esos fondos aumenten”, concluyó.