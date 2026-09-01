“Preocupante…”: Oposición critica al senador Vial (REP) tras admitir que rechazaría reforma de seguridad si la impulsara Jeannette Jara

Las declaraciones del senador Cristián Vial (REP) causaron molestia en la oposición, luego de que afirmara que votaría en contra de la reforma de seguridad del Gobierno si esta fuera impulsada por la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC).

Fue en el programa Tolerancia Cero donde el general en retiro reconoció que votaría “en contra” de la reforma constitucional si esta hubiera sido presentada por Jara y no por el presidente José Antonio Kast.

Argumentó que “lo que se está presentando hoy y lo que presenta un gobierno republicano con el ADN republicano es muy distinto a lo que podría presentar la izquierda extrema, que en este minuto lo que está haciendo es no incluirse ni siquiera en el debate”.

Las reacciones fueron inmediatas en la oposición. Incluso, la exministra del Trabajo se refirió a los dichos del legislador en redes sociales: “¿Así o más…?”.

Así o más…? https://t.co/0wwwikebtZ — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 1, 2026

A su crítica se sumó el excandidato presidencial y diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Winter, quien sostuvo que Vial “pareciera no entender absolutamente nada sobre el tema que va a legislar”.

Winter afirmó que el exmilitar “piensa que las normas constitucionales tienen un ‘ADN’ (teoría muy extraña) de quien las presenta, y piensa que si un proyecto lo presenta un presidente que sacó muchos votos, significa que es popular y que si es popular, él está obligado a votar a favor. Muy preocupante“.

Este fragmento es realmente preocupante, no porque parezca inconsecuente, no es un tema moral, es que pareciera no entender absolutamente nada sobre el tema que va a legislar. Lo que logré entender es que confunde un estado de excepción con el precepto constitucional que lo crea,… https://t.co/oEwY2wgavB — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) September 1, 2026

Estos no fueron los únicos reparos hacia el senador, ya que la senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, también cuestionó a Vial.

“Las reformas importantes para Chile deben evaluarse por su contenido y por su capacidad de resolver los problemas del país, más allá de quién las presenta“, aseveró en conversación con La Tercera.

Asimismo, recalcó que “durante años vimos a sectores de la izquierda oponerse a iniciativas de seguridad durante el Gobierno del presidente Piñera y después, cuando fueron Gobierno, terminaron impulsando o aprobando muchas de esas mismas herramientas. Tenemos que superar esa lógica“.

“En seguridad no puede importar quién firma un proyecto, sino si sirve para proteger a los chilenos y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado (…). Chile necesita acuerdos en seguridad, no cálculos políticos dependiendo de quién esté en La Moneda“, añadió.

Squella respalda a Vial

Desde el Partido Republicano respaldaron la posición de Vial. Incluso, el senador y presidente de la colectividad, Arturo Squella, aseguró en CNN Chile que no habría apoyado la reforma con el nuevo estado de excepción si hubiese sido presentada por un eventual gobierno de Jara.

Al ser consultado en concreto por las declaraciones del general en retiro, Squella afirmó que coincide con Vial: “Jara es militante de un partido con historial universal totalitario. Por supuesto que, si fuera una reforma impulsada por ella, uno tendería a pensar que no es para combatir el crimen“.

“En cambio, cuando la presenta un Gobierno que tiene un profundo compromiso de erradicar el crimen organizado, es un escenario distinto”, diferenció.