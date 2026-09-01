Metro reanuda servicio en tramo de la Línea 4 tras emergencia médica

La tarde de este martes, Metro de Santiago informó la reanudación del servicio en parte de la Línea 4 tras una “emergencia médica”.

En sus redes sociales, detallaron previamente que el servicio solamente está disponible “entre Tobalaba hasta Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río a Plaza de Puente Alto“.

En concreto, las estaciones de la Línea 4 que estuvieron cerradas fueron: Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Trinidad, Los Quillayes y San José de la Estrella.

Desde Red Movilidad informaron que se dispusieron buses de apoyo de forma paralela a #L4 entre las estaciones mencionadas.⁣ “Además, reforzamos:⁣ 210-210v-210e-213e-712 y F25”, agregaron.