Metro reanuda servicio en tramo de la Línea 4 tras emergencia médica

La tarde de este martes, Metro de Santiago informó la reanudación del servicio en parte de la Línea 4 tras una “emergencia médica”.
En sus redes sociales, detallaron previamente que el servicio solamente está disponible “entre Tobalaba hasta Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río a Plaza de Puente Alto“.
En concreto, las estaciones de la Línea 4 que estuvieron cerradas fueron: Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Trinidad, Los Quillayes y San José de la Estrella.
Desde Red Movilidad informaron que se dispusieron buses de apoyo de forma paralela a #L4 entre las estaciones mencionadas. “Además, reforzamos: 210-210v-210e-213e-712 y F25”, agregaron.
18:38 hrs. Las siguientes estaciones de #L4 se encuentran sin servicio por emergencia médica:
❌Vicente Valdés
❌Rojas Magallanes
❌Trinidad
❌Los Quillayes
❌San José de la Estrella https://t.co/qk1r7D7TgX
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 1, 2026
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