Diputado Nelson Venegas (PS) anuncia que impulsará una interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, anunció que busca presentar una interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara remarcó que, antes de llegar a esta decisión, se buscaron instancias para conversar con el secretario de Estado.

“Queríamos conversar, queríamos hacerle preguntas de cara al país, al canciller. Lamentablemente, se ha solicitado hacerlo de manera secreta. Uno puede entender que hay ciertas cosas que tienen que ser tratadas de manera secreta. Sin embargo, no pueden ser todas las complicaciones que estamos teniendo en materia internacional basadas o hechas en el secreto que hoy día existe adentro”, planteó.

En esa línea, indicó que es necesario que la ciudadanía conozca los lineamientos del Estado chileno en materia de relaciones exteriores.

“Es necesario que el país sepa hacia dónde se dirige el país en términos de las relaciones exteriores. Están pasando cosas graves. Nuestra relación, por ejemplo, con Estados Unidos; el hecho, por ejemplo, de que hayamos sido considerados el patio trasero de Estados Unidos; nuestra relación con Argentina y lo que ocurre, por ejemplo, con el Estrecho de Magallanes; nuestra relación de intromisión indebida por parte del embajador de Estados Unidos en asuntos internos; nuestras relaciones económicas, por ejemplo, a propósito del tema arancelario, son cuestiones que deben ser debatidas de cara al país. Esa es la gracia de la democracia”, enfatizó.

Ante este panorama, y reiterando que durante meses no han tenido posibilidad de conversar con el titular de Relaciones Exteriores, sostuvo: “No nos dejan otra alternativa que, precisamente, en virtud de lo que dispone la ley y la Constitución, hacer ejercicio de nuestras facultades, que son citar al ministro o lo que comúnmente se llama interpelar, para que responda y simplemente tenga la posibilidad de contestar aquellas interrogantes que, entiendo yo, son de gran parte de los chilenos”.

Consultado por la prensa sobre si tiene las firmas para concretar la interpelación, anticipó que “ahora vamos a tener las firmas” y que el miércoles se anunciaría de manera oficial.

“La vamos a presentar entre mañana o los primeros días de la semana que viene, como corresponde”, aclaró, y aseguró que tendría el apoyo transversal de la oposición.