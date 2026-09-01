“Aunque algunos se opusieron”: Jeannette Jara celebra alza de la PGU y apunta a Republicanos por celebrar una medida que rechazaron

Desde Concepción, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, se refirió al aumento en los montos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y cuestionó al partido del presidente José Antonio Kast por atribuirse los avances de la reforma previsional que rechazaron durante su tramitación.

La exsecretaria de Estado celebró el reajuste del beneficio. “Quiero recordarles que esto fue parte de la reforma previsional que el mes pasado, en agosto, también nos trajo buenas noticias, porque aumentó la cotización del empleador para pensiones”, agregó.

El foco también estuvo en la postura que el Partido Republicano, actual gobierno, mantuvo durante el debate de este proyecto.

“Ha sido todo un proceso; fue difícil ponerse de acuerdo, pero lo logramos, aunque algunos se opusieron -el Partido Republicano, el partido del presidente Kast- y hoy día lo celebran en muchos portales, sin aclarar de dónde viene esta iniciativa y, por cierto, el rol que jugaron oponiéndose a todo”.

En esa misma línea, la exautoridad destacó el impacto de la medida en el sistema de protección social.

“Por eso me alegra por las y los adultos mayores del país que la red de protección social en nuestra patria siga avanzando, y a no retroceder en derechos“, finalizó Jara.