“El crimen organizado no puede ganar”: Alcalde Cristopher White habla tras su internación médica y amenazas de muerte

Tras ser internado por malestares de salud, el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, se refirió por primera vez a las amenazas de muerte en su contra, reveladas a raíz de la detención de Juan Flores Valenzuela, alias “el Indio Juan”.

Cabe recordar que durante esta jornada Radio Biobío reveló que interceptaciones telefónicas de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron cuenta de que habría una orden de ejecución en contra de la autoridad. Tras darse a conocer estos hechos, White fue internado en un establecimiento de salud, según consignó el medio antes citado.

El edil reapareció acompañado del senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro; en el registro del video, ambos se dieron la mano y White se mostró visiblemente afectado por los hechos expuestos.

Castro fue el primero en hablar, con duras críticas al Ejecutivo: “El alcalde emblemático, que ha luchado contra el crimen organizado, hoy es víctima de las amenazas certeras que le quieren hacer. No puede ser que se entere al último de todos, ayer por la noche, y nadie del Gobierno le haya comunicado. Solo el fiscal”.

En esa línea, advirtió que el jefe comunal “no tiene la protección suficiente”. “Chile no puede ceder ahora, porque si no, hay un antes y un después. No podemos parecernos a otros países donde claramente se avanzó tanto que las autoridades viven amedrentadas, tienen que tener guardias personales”, añadió.

Sostuvo que eso “no es lo que quiere Cristopher White del pueblo de Chile. Por eso estamos aquí apoyándolo y exigiendo las máximas protecciones para él y para tantos más, porque si esto no se frena ahora, finalmente vamos a ser derrotados por el crimen organizado”.

“El crimen organizado no puede ganar”

White agradeció el apoyo del senador en lo que calificó como momentos difíciles tanto para él como para su familia y su entorno. También aseguró que seguirá adelante “con más fuerza y convicción” en su labor en la comuna.

“El crimen organizado no puede ganar. Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción“, afirmó.

Además, valoró las múltiples muestras de respaldo a su figura tras revelarse el plan de atentado en su contra y sostuvo que “estas cosas dan fuerza para seguir adelante”.

“He recibido múltiples apoyos, porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor. Así que agradezco en este momento a Juan Luis Castro, también a muchos otros que nos estuvieron acompañando. De verdad que estas cosas dan fuerza para seguir adelante“, señaló.