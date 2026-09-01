Ministro Quiroz por caída del Imacec: “No es bueno mirar la cifra con un microscopio, mejor miremos las cosas con telescopio”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la caída de 1,5% que sufrió el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en julio, en comparativa con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con las cifras del Banco Central, esta cifra se debió a la minería y, en menor medida, a los servicios e industria.

El jefe de la billetera fiscal explicó que “no es bueno mirar la cifra que ocurrió con un microscopio, sino que mejor miremos las cosas con telescopio“.

En ese contexto, destacó la capacidad de la economía para enfrentar distintos escenarios y aseguró que los efectos del episodio refuerzan la necesidad de avanzar en las medidas impulsadas por el Gobierno.

Además, agregó que “la economía está extremadamente resiliente a distintos shocks, y por lo tanto, estamos viendo sus consecuencias. La verdad es que lo ocurrido solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo”.

El secretario de Estado también abordó las proyecciones de crecimiento para este año, en donde el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de este mes apuntó a un 1,8%. “Desde luego que para la proyección de crecimiento para el año completo hay que tomar en cuenta este número y hay que ajustarla”, dijo.

Sin embargo, Quiroz resaltó que “lo que no ha cambiado en absoluto es nuestra perspectiva de lo que viene. Lo que estamos viendo son puras noticias positivas hacia adelante. Estamos viendo un incremento muy fuerte de las expectativas empresariales, excepto por un mes, y un aumento muy fuerte de la inversión. Estamos muy entusiasmados”.