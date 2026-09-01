China acusa a EE.UU. de atacar “sin fundamento” su cooperación con Cuba y advierte que “se opondrá resueltamente a la injerencia externa”

(EFE).- La embajada de China en Cuba criticó este martes a los “políticos estadounidenses” -sin mencionar alguno en específico- que han pronunciado declaraciones “exagerando ostentosamente las amenazas geopolíticas” y que han atacado “sin fundamento la ayuda y cooperación justas” entre la nación asiática y la isla.

“Sus declaraciones están plagadas de la obsoleta ‘Doctrina Monroe’, y con prejuicios ideológicos de la Guerra Fría, lo que expone una vez más su carácter hegemónico, dominante y prepotente”, puntualizó en esta jornada un comunicado oficial de la sede diplomática en La Habana compartido en redes sociales.

Criticó a su vez que los representantes de la Casa Blanca continúan aferrándose al “viejo sueño colonial” de que “América pertenece a los estadounidenses” y siguen considerando “al hemisferio occidental como su propiedad privada y patio trasero que pueden manipular a su antojo, utilizando bloqueos, sanciones, intimidación y subversión para imponer su dominio”.

En este sentido, el comunicado de hoy defiende “el derecho de los países latinoamericanos a elegir libremente a sus propios socios” y llama a su vez a erradicar “el hegemonismo y la política de poder, los bloqueos, las sanciones y la política de las cañoneras”.

Aclara finalmente que China continuará con el apoyo “a la región en la salvaguarda de su soberanía nacional, su seguridad y sus intereses de desarrollo”.

Por lo que recalca que la nación asiática “se opondrá resueltamente a la injerencia externa en los asuntos internos de los países regionales”.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y el país asiático se ha consolidado como uno de los principales aliados de la isla. El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz.

El Gobierno chino ha defendido en varias ocasiones su cooperación con Cuba calificándola de “abierta, transparente y legítima” y ha pedido a Estados Unidos que levante “cuanto antes” las sanciones y el bloqueo contra la isla.

Por su parte, Washington ha colocado las supuestas bases chinas de inteligencia en Cuba en el centro de las tensiones con La Habana, advirtiendo que “no tolerará” esas instalaciones de sus “adversarios” a 90 millas del territorio estadounidense.

China ha calificado esas afirmaciones como “pretextos” y “rumores”, que “no pueden servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba”