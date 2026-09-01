Petróleo se dispara casi 6% y supera los US$ 95 tras segundo ataque de EE.UU. a Irán en una semana

El precio del petróleo se disparó este martes luego de que Estados Unidos bombardeara a Irán por segunda vez en una semana, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

En concreto, el WTI subió 5,92% hasta los US$ 90,84 el barril, mientras el Brent avanzó 5,34% hasta los US$ 95,32.

Ataques elevan tensión en el estrecho de Ormuz

Según señaló el Centcom, las fuerzas estadounidenses comenzaron a atacar objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán tras recientes intentos de ataque de esa fuerza contra el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

El ataque se dirigió contra plataformas utilizadas para disparar cohetes cargados con minas marinas, que Teherán se preparaba para lanzar hacia el estrecho, una maniobra que Washington calificó como una amenaza inminente para ese paso marítimo.

La reanudación de los ataques, ocurrida un mes después del último bombardeo registrado, elevó la preocupación de los inversionistas ante la posibilidad de que el bloqueo en Ormuz se prolongue en el tiempo, lo que afectaría una de las principales rutas mundiales para el transporte del petróleo.

Crudo sube ante riesgo para el suministro mundial

De esta manera, los futuros del crudo elevaron sus valores luego de que se disipara aún más la posibilidad de que se normalice el tránsito por la ruta que fluye cerca de un 20% del petróleo mundial.