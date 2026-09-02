Ministerio de Hacienda solicita renuncia a directora nacional de Aduanas

Este miércoles se reveló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le solicitó la renuncia a la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.

Arriaza había asumido el cargo en 2022; fue nombrada por el expresidente Gabriel Boric, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la entidad.

Hasta ahora, desde el Ejecutivo no han entregado más detalles de su salida.

La ahora exdirectora del organismo es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es magíster en Gerencia Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Antes de asumir el cargo, se desempeñó como directora regional metropolitana del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura entre 2018 y 2022. Anteriormente, había ocupado el cargo de subdirectora técnica y directora regional metropolitana en Aduanas.

De forma subrogante, la subdirectora jurídica de la institución, María Jazmín Rodríguez, asumirá la conducción del servicio, según informó La Tercera.