Raúl Sohr por Foro Madrid: “Es complicado, nos pone en un mapa en que no necesariamente el país está. Puede desarrollar fisuras en la alianza del gobierno”

El analista internacional Raúl Sohr se refirió este miércoles en Hoy es Noticia a la realización del Foro Madrid en el país y a la participación del presidente José Antonio Kast.

Al ser consultado sobre qué postura o definición política podría adoptar Chile al ser sede del evento, Sohr sostuvo que esto “es complicado para el presidente y para el país, porque nos pone en un mapa en el cual no necesariamente la nación está”.

#HoyEsNoticiaCNN | Raúl Sohr por Foro Madrid: “Es complicado para Kast y para Chile, porque nos pone en un mapa en el cual no necesariamente el país está. Esto puede desarollar fisuras dentro de la alianza de gobierno”@matiburgos

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En esa línea, explicó que el Foro Madrid es un “encuentro de las ultraderechas, de Europa y Latinoamérica, que tienen como un gran tema en común, algo que los hace vibrar, que es el tema migratorio, que está muy vigente” en estas zonas.

“De manera que esta es una reunión en la que se reúnen una serie de organizaciones políticas que, entre otras cosas, sienten una gran afinidad con el gobierno actual del presidente Donald Trump, comparten los criterios, por ejemplo, de políticas migratorias que se han estado aplicando en Estados Unidos (…) hay en esto una contradicción porque, digamos, las políticas antimigratorias de Estados Unidos tienen claramente un sesgo antilatino”, señaló.

Respecto a la realización del Foro Madrid en Chile, el analista advirtió que esto podría provocar “fisuras” en el oficialismo, en concreto, entre los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano.

“Por ejemplo, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) no necesariamente participan de los criterios de los republicanos sobre estos temas, de manera que esto puede desarrollar fisuras dentro de la alianza de gobierno sobre cómo se enfrentan determinados problemas“, expuso.

Además, abordó el discurso que dará el presidente José Antonio Kast en la instancia, el cual estimó que probablemente “va a ser duro, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país y su relativa baja popularidad”.

“Esto le da una oportunidad de proyectarse con cierta libertad en los temas que, digamos, lo llevaron a hegemonizar la alianza de derecha (…) él podría decir: ‘Esta es una oportunidad de oro en la cual yo puedo hablar con cierta libertad, ser mano dura sin que eso me comprometa necesariamente a nivel gubernamental'”, indicó.

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