Estados Unidos: Tiroteo en el centro de Minneapolis deja un fallecido y varios heridos, entre ellos dos policías

(CNN)- Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas en un tiroteo este miércoles en el centro de Minneapolis, informaron las autoridades. Dos agentes se encontraban entre los heridos, según comunicó la policía a CNN, aunque no se han dado más detalles.

El Centro Médico del Condado de Hennepin confirmó a CNN que recibió a seis pacientes tras el tiroteo y que uno murió. La policía dijo anteriormente que dos agentes estaban entre las “múltiples víctimas” reportadas en el tiroteo y pidió a la gente que evitara el área de 15 East Grant Street.

Alrededor de las 5:45 p.m., hora local, decenas de patrullas y agentes rodearon el lugar de la escena, mientras los peatones continuaban caminando por la zona.

El área circundante alberga un complejo de apartamentos, el Centro de Convenciones de Minneapolis, hoteles y un hospital.

El cercano campus de la Universidad de St. Thomas en Minneapolis está en confinamiento “por precaución”, dijo un portavoz a CNN.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una publicación de Facebook que su equipo de seguridad pública está respondiendo al tiroteo y que funcionarios estatales están en el lugar.

“Agradecido con las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde”, dijo el gobernador en una publicación posterior. “Minnesota está orando por nuestros primeros respondedores”.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y del FBI también están respondiendo al tiroteo, informaron las agencias en X.

Julianna Bragg de CNN contribuyó a este informe.