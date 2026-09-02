Día Nacional del Vino 2026: La historia olvidada de la cepa que alguna vez fue “de alta gama” y ahora busca su revancha

Mucho antes de que Chile consolidara su actual industria vitivinícola, un vino dulce elaborado a partir de la variedad País llegó a ser considerado un producto de alta gama. Se trata del vino asoleado, una preparación tradicional del secano del Maule que consiste en exponer las uvas al sol para deshidratarlas y, posteriormente, elaborar con ellas un vino dulce de tipo generoso.

Los antecedentes de la cepa

Su historia da cuenta de un pasado muy distinto al que hoy se asocia a la cepa País. Antes de la Guerra del Pacífico, el vino asoleado tenía tal reconocimiento que su llegada a las grandes ciudades era anunciada con anticipación. Con el paso de los años, sin embargo, el producto fue perdiendo protagonismo y quedó principalmente circunscrito a sus zonas de origen y vinculado específicamente a la cepa que da origen a la chicha.

Ahora, esta antigua tradición busca una nueva oportunidad. En el marco del Día del Vino, que se conmemora este viernes, investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), vinculado al Ministerio de Agricultura, destacan el proceso de revalorización que está viviendo la cepa País y las posibilidades que ofrece para diversificar la producción vitivinícola de pequeños productores.

“Por muchos años se consideró una variedad de menor calidad organoléptica que las variedades europeas. Sin embargo, los pequeños productores siempre vieron su valor intrínseco y la mantuvieron y conservaron”, expresó la investigadora Marisol Reyes, de INIA Chile.

De la chicha a una nueva generación de vinos

La cepa País se encuentra principalmente en viñedos centenarios de las regiones del Maule, Ñuble y O’Higgins, donde pequeños productores han mantenido durante generaciones las prácticas asociadas a su cultivo y elaboración. Y aunque actualmente una de sus expresiones más conocidas es la chicha, sus posibilidades son mucho más amplias. Ya se han desarrollado experiencias de País Rosé, País Reserva, vinos licorosos, espumantes y vino desalcoholizado, además del tradicional asoleado.

“Esta variedad se presta muy bien para otros productos enológicos que son conocidos en la zona. Hay espumantes de País muy bien catalogados en el mercado que vale la pena probar, además de vinos dulces, asoleados y otras elaboraciones”, señala Reyes.

Precisamente, uno de los trabajos que desarrolla actualmente el INIA junto a productores de vino asoleado busca aportar herramientas para recuperar el valor de esta elaboración. Los investigadores están generando perfiles organolépticos y químicos que permitan autentificar los vinos asoleados, diferenciándolos de productos que imiten sus características, y desarrollando protocolos que contribuyan a mantener su calidad a través del tiempo y mejorar su valorización económica.

Una cepa tolerante a la sequía

La historia de la País también es la de una variedad que logró mantenerse vigente gracias a los pequeños viñateros. Mientras otras cepas ganaban espacio en la industria, ellos continuaron cultivando estas antiguas parras y conservando conocimientos transmitidos de generación en generación.

Además de su valor patrimonial, la variedad presenta características que pueden ser relevantes frente a las condiciones actuales de la agricultura. De acuerdo con Reyes, la País posee una mayor tolerancia a las restricciones hídricas y al calor del verano, y muchos de estos viñedos se cultivan en condiciones de secano, utilizando principalmente el agua proveniente de las lluvias invernales.

También se ha reconocido históricamente su menor sensibilidad al hongo oídio, lo que implica una menor necesidad de aplicaciones para controlar esta enfermedad, una característica especialmente favorable para los pequeños productores.

Por tanto, desde el INIA plantean que estos viñedos centenarios pueden ofrecer nuevas oportunidades para las comunidades rurales que los han preservado durante generaciones. El principal desafío es que la País deje de ser vista únicamente como la cepa detrás de la chicha y que los consumidores conozcan la diversidad de productos que puede originar.