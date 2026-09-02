Huawei presenta su nueva generación de relojes, tablets y audífonos con la serie WATCH GT7 como protagonista

Este miércoles, Huawei presentó su nueva generación de dispositivos, con la serie HUAWEI WATCH GT 7 como uno de los principales lanzamientos. La compañía también dio a conocer nuevos modelos de relojes inteligentes, una tablet, audífonos y un smartphone.

Entre los equipos presentados en Alemania se encuentran la serie HUAWEI WATCH 6, el HUAWEI WATCH D3, la HUAWEI MatePad Pro de 12 pulgadas, los HUAWEI FreeBuds Neo y la serie HUAWEI nova 16s.

La gran protagonista: serie HUAWEI WATCH GT7

El HUAWEI WATCH GT 7 incorpora nuevas funciones orientadas al deporte, especialmente para actividades al aire libre. Entre ellas se encuentra la detección de giros y de fuerza G en la muñeca, además de un modo para deportes de nieve en interiores y mapas de esquí con información de más de 3.000 estaciones a nivel mundial.

Para el ciclismo, el reloj suma planificación de rutas para ascensos, notificaciones de pendientes y alertas de curvas cerradas. También incorpora funciones de información deportiva apoyadas por inteligencia artificial.

En materia de salud, la serie añade un Resumen de salud, que incluye una puntuación de condición física y análisis de distintos indicadores. El modelo WATCH GT 7 Pro, en tanto, incorpora un bisel de cerámica nanotecnológica y un marco central de aleación de titanio.

Nuevos modelos WATCH 6 y WATCH D3

Huawei también presentó la serie HUAWEI WATCH 6, compuesta por modelos que incorporan funciones de monitoreo y análisis de salud. Entre ellos se encuentran el HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition y el HUAWEI WATCH 6 Pro Space Edition.

El WATCH 6 Pro Ceramic Edition cuenta con cuerpo y correa fabricados en cerámica nanotecnológica. Su corona, botón y X-TAP están realzados con oro de 18K. El WATCH 6 Pro Space Edition, en tanto, incorpora un cuerpo de titanio y un acabado en negro y dorado.

Otro de los lanzamientos fue el HUAWEI WATCH D3, un reloj inteligente que permite realizar mediciones de presión arterial desde la muñeca. El dispositivo cuenta con certificación médica europea CE-MDR y permite realizar mediciones antes y después del ejercicio, además de establecer recordatorios para efectuar controles.

MatePad Pro, Freebus Neo y el HUAWEI nova 16s

En la categoría de tablets, Huawei presentó la MatePad Pro de 12 pulgadas, que cuenta con una pantalla flexible con acabado antirreflejo y compatibilidad con el lápiz HUAWEI M-Pencil Pro.

Entre sus funciones se encuentran la transcripción de notas de voz a texto, herramientas para mejorar la caligrafía manuscrita y navegación mediante determinados gestos realizados en el aire.

La compañía también presentó los HUAWEI FreeBuds Neo, audífonos inalámbricos de 4,8 gramos por unidad. El modelo cuenta con un diseño orientado a reducir los puntos de presión en el oído y un sistema de ajuste dinámico.

En smartphones, el evento incluyó el debut de la serie HUAWEI nova 16s, cuya principal característica destacada por la compañía está relacionada con sus funciones para fotografía de retratos.