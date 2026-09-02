Alcaldesa de Lo Espejo (PC) afirma que “el Gobierno está al debe en seguridad” y que al ministro Arrau “le falta mirar la dinámica que se produce en las poblaciones”

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, abordó en CNN Prime el caso del jefe municipal de San Bernardo, Christopher White, luego de que se dieran a conocer nuevas amenazas de muerte en contra de la autoridad comunal.

En ese contexto, la militante del Partido Comunista (PC) sostuvo que, tras reunirse con White, lo observó bastante reflexivo luego de conocer que existía un presunto plan para atentar contra su vida.

“Yo lo vi reflexivo en torno a lo que había estado viviendo y la digestión natural de una noticia de esa envergadura que recibió, pero también lo vi firme en su convicción del trabajo, de la labor que se desarrolla desde el municipio. Yo creo que eso también es importante decirlo”, expresó.

En cuanto a la intención del jefe municipal de San Bernardo de retomar sus actividades públicas en medio de la celebración de las Fiestas Patrias, Reyes señaló: “Exactamente, dijo que volvía prontamente. Creo que también es importante no dar pie atrás. Es terrible que te amenacen. Es terrible sentir que tu vida corre peligro por hacer tu trabajo y por el rol que finalmente se termina cumpliendo, pero no podemos dejar que el miedo que muchas veces generan estas bandas de crimen organizado finalmente sea el que determine las acciones que realiza el Estado y también sus autoridades. Yo creo que eso también es importante siempre manejarlo y tenerlo en la retina”.

Por tanto, sostuvo que existe la disposición del socialista de continuar en terreno durante septiembre.

Desde su experiencia, afirmó que es viable tener un plan de seguridad, puesto que los equipos son bastante profesionales y, por tanto, “se pueden trabajar las condiciones para que eso pueda ser llevado adelante de forma segura”.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si es peligroso ser alcalde en Chile hoy si se combate de manera frontal al crimen organizado, respondió: “Creo que sí. Efectivamente, uno adquiere o toma riesgos, y eso me parece que es importante también transparentarlo así, y el marco en el que ocurren este tipo de situaciones, porque si uno empieza a ver más en detalle, la mayoría son comunas que tienen sus complejidades a nivel territorial”.

“La gran mayoría son comunas donde ha habido un abandono histórico y donde no ha llegado muchas veces el desarrollo. Entonces, claro, donde no hubo Estado durante décadas, ¿quién fue el que empezó de alguna u otra forma a tomar las decisiones del territorio? Fue el crimen organizado, expresado probablemente hace 10 o 20 años de formas distintas, pero el crimen organizado que tenemos hoy día. Entonces, también, en la medida de que alcaldes nos la jugamos porque nuestros vecinos y vecinas puedan vivir de forma mucho más segura, nos parece que es importante que pueda haber una concentración de tareas de todos los organismos del Estado, y no solamente de los municipios en esos lugares donde al final terminan los alcaldes y las municipalidades haciendo frente a disputas territoriales, donde el crimen organizado antes reinaba, digamos, libremente”, complementó.

#CNNPrime | Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, por amenaza en su contra: “Habían bandas concertándose para juntar recursos y atentar contra mi vida. Eso pasó en el mes de enero”@tv_monica

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“El Gobierno está al debe en materia de seguridad”

Por otro lado, sobre su percepción de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, planteó que es importante centrarse en herramientas que permitan seguir la ruta del dinero.

“Creo que hoy día lo que se ha intentado hacer en seguridad desde que asumió el Gobierno, partiendo por la ministra (Trinidad Steinert), que estuvo tres meses y que no tuvo, la verdad es que, ni mucho planteamiento ni tampoco mucho resultado, siguiendo por la presentación de esta reforma (constitucional) de seguridad que pareciera tampoco estar cuajando. Lo que sinceramente creo que se necesita son herramientas que permitan seguir la ruta del dinero”, argumentó.

Por tanto, a su juicio, hasta el momento no ha pasado mucho en materia de seguridad y afirmó que “el Gobierno está al debe en materia de seguridad”.

En cuanto a su percepción sobre el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que “intentó innovar de alguna manera. Creo que tiene una visión del trabajo que realizamos, pero creo que todavía le falta entender cuál es la dinámica que existe al interior de los territorios. Yo creo que eso, de verdad, es algo donde los municipios que lideramos en comunas más complejas podemos aportar, porque tenemos la experiencia” y añadió: “Le falta mirar la dinámica que se produce en las poblaciones. No es lo mismo observarlo exclusivamente desde afuera”.

“Si quieren hacer un cambio real en la situación de seguridad que atraviesa el país, los municipios cumplimos un rol que es fundamental. Y no lo digo en el sentido de seguir dándonos atribuciones. Lo digo porque, al final, no es casual que los lugares más complejos que existen hoy día en términos de crimen organizado son lugares que han sido históricamente vulnerables, que han sido históricamente pobres. Dejados de lado, no tenemos la posibilidad concreta de generar inversión sistemática”, puntualizó.

#CNNPrime | Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, por reforma constitucional: “No va a responder a los problema de seguridad que tiene el país. Esto no pasa por lo que diga un texto”@tv_monica

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