Miss World 2026: Ignacia Fernández rinde homenaje a Carmela de San Rosendo de “La Pérgola de las Flores”

En el marco del certamen Miss Mundo, la candidata chilena, Ignacia Fernández, escogió representar a Carmela de San Rosendo, protagonista de La Pérgola de las Flores, en la sección Dances of the World, instancia que busca promover la vestimenta tradicional y el baile típico del país natal de las aspirantes a la corona.

“Hoy llevo conmigo a Carmela de San Rosendo, uno de los personajes más queridos y emblemáticos de nuestra cultura popular”, destacó Fernández en su cuenta de Instagram.

Además, explicó el contexto del personaje que escogió para representar al país en el concurso de belleza.

“La protagonista de La Pérgola de las Flores es una joven que llega desde el campo a Santiago cargando consigo su identidad, su espontaneidad y una fuerza capaz de transformar todo a su alrededor. Una mujer sencilla pero decidida, que nunca necesita dejar de ser quien es para encontrar su lugar. Por eso, para el Dance of the World de Miss World, quise que Chile estuviera representado a través de ella, de sus flores, de su alegría, de su carácter y de esa identidad chilena que ha atravesado generaciones”, expresó.

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En esa línea, indicó que su intención fue realizar un reconocimiento a Carmen Barros, la primera actriz que dio vida a Carmela en el estreno de La Pérgola de las Flores en 1960.

“Y esta interpretación lleva además un homenaje muy especial a Carmen Barros, la primera actriz que dio vida a Carmela en el estreno de La Pérgola de las Flores en 1960, dejando para siempre este personaje en nuestra memoria cultural. Su partida en 2023 cerró una vida extraordinaria dedicada al arte, pero su Carmela sigue floreciendo cada vez que una nueva generación vuelve a contar esta historia”, destacó.

Y comentó: “Hoy, desde el escenario de Miss World, esas flores vuelven a viajar y a llevar un pedacito de Chile más allá de nuestras fronteras. De San Rosendo a Santiago, y de Chile al mundo”.

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La historia de La Pérgola de las Flores

Según informó el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), La Pérgola de las Flores está situada en el centro de Santiago de 1929, donde “el urbanista Valenzuela anuncia que la pérgola de las flores y todos los que ahí trabajan deben desaparecer para dar paso al ‘progreso’ y a los automóviles. Las aguerridas pergoleras, encabezadas por Doña Rosaura, Charito y Doña Ramona están dispuestas a dar la batalla”.

“Con ellas están los estudiantes, los lustrabotas, los feriantes y los artistas, que se toman la calle para defender su trabajo. Se desata una lucha de clases entre ellos y todos los ‘pitucos’ que también pelean para defender el progreso, encabezados por el Alcalde, Laura Larraín y el peluquero Pierre. La campesina Carmela tratará de convertirse en pituca para persuadir a la clase alta, pero finalmente decidirá ser quien es y entregarse al amor de Tomasito”, detalló.