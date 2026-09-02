Avanza reforma al INDH: Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprueba en general iniciativa que eleva exigencias para presentar querellas

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este miércoles el proyecto de ley que busca reformar el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La iniciativa, presentada por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), fue respaldada con siete votos a favor y dos en contra. Tras esta aprobación en general, el proyecto continuará su discusión en particular al interior de la instancia legislativa.

¿Qué propone la reforma al INDH?

Entre las propuestas principales destaca el incremento de los requisitos para que el organismo entable una querella, requiriendo el respaldo de dos tercios del Consejo. En caso de no alcanzar dicho quórum, la medida podrá aprobarse por mayoría simple; sin embargo, los consejeros que voten a favor deberán asumir responsabilidad solidaria ante un eventual pago de costas.

Asimismo, se modificará la composición del Consejo de la entidad con el objetivo de fortalecer el pluralismo y contar con una mayor participación académica.

La reforma también contempla las siguientes medidas de transparencia:

Publicar las actas y votaciones del Consejo o directiva de la entidad.

Entregar un informe anual de gestión que incluya indicadores objetivos y resultados judiciales.

Crear un registro público de las acciones judiciales presentadas por el INDH.

A ello se suma que los consejeros deberán abstenerse de votar en asuntos relacionados con personas u organizaciones con las que mantengan vínculos o conflictos de interés.

Por último, el proyecto establece una vía de fiscalización parlamentaria directa: bastará con que un tercio de los diputados en ejercicio recurra a la Corte Suprema para solicitar la remoción de un consejero por faltas graves.