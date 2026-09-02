Nueva York prohíbe la IA en escuelas públicas: Buscan proteger el pensamiento crítico de los estudiantes

(CNN) – La ciudad de Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial generativa entre los alumnos de escuelas públicas, desde el programa preescolar para niños de 2 años hasta octavo grado, como parte de una iniciativa más amplia para restringir el uso de tecnología en las aulas del distrito escolar más grande del país.

La prohibición, que estará vigente durante un año, afectará a casi 600.000 alumnos de escuelas públicas, cerca de dos tercios de la matrícula total del distrito. Como parte de la aplicación de la medida, el alcalde Zohran Mamdani dijo que el distrito “eliminará o desactivará los componentes de IA de más de 38 programas autorizados anteriormente que no cumplen con nuestros nuevos estándares de seguridad y supervisión”.

Mamdani anunció la política este miércoles junto al secretario de Educación de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, y dijo que está diseñada para proteger la capacidad de los estudiantes de desarrollar pensamiento crítico, así como las relaciones entre alumnos y maestros.

Muchas comunidades de todo el país han impulsado límites más estrictos al tiempo frente a pantallas y al uso de inteligencia artificial, en medio de crecientes temores de que la tecnología pueda perjudicar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes o representar riesgos para su seguridad. Al mismo tiempo, las empresas de inteligencia artificial han lanzado herramientas para el aprendizaje y la educación, y han proporcionado financiamiento a sindicatos de maestros para ayudar a desarrollar programas de capacitación sobre inteligencia artificial.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció este año importantes restricciones al uso de pantallas en las aulas, mientras que el estado de Nueva York prohibió el año pasado que los estudiantes utilizaran teléfonos personales durante la jornada escolar. Sin embargo, la oficina de Mamdani calificó el anuncio del miércoles como las restricciones “más amplias” del país al uso de inteligencia artificial en las escuelas.

En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación prohibió en 2023 el uso de ChatGPT en dispositivos y redes escolares, antes de dar marcha atrás a la medida meses después. Según la política anunciada este miércoles, una nueva Coalición de Tecnología en las Escuelas, integrada por educadores, padres, estudiantes y otras personas, evaluará los efectos de la moratoria y formulará recomendaciones para los próximos años escolares.

Los estudiantes de bachillerato de la ciudad de Nueva York tendrán acceso a una lista limitada de herramientas de inteligencia artificial y recibirán cursos de “pensamiento crítico sobre la IA”. Los chatbots complementarios, así como servicios populares como ChatGPT y Claude, estarán bloqueados para todos los grados.

El distrito también limitará el tiempo individual frente a pantallas de los estudiantes según su grado escolar. La política contempla excepciones para estudiantes con discapacidades y estudiantes que están aprendiendo inglés.

Los maestros podrán utilizar inteligencia artificial para planificar clases y realizar otras “tareas operativas”, pero no para calificar ni evaluar a los estudiantes.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, con sede en Nueva York, elogió este miércoles los límites al tiempo frente a pantallas y las excepciones para estudiantes con necesidades especiales en un comunicado. Sin embargo, cuestionó cómo el Departamento de Educación evaluará en el futuro las medidas de seguridad relacionadas con la inteligencia artificial de las herramientas de aprendizaje y dijo que las escuelas o los educadores podrían quedar sin claridad sobre qué productos están aprobados para su uso.

Samuels reconoció este miércoles el desafío de impedir que los estudiantes utilicen inteligencia artificial en casa, por ejemplo, para ayudarlos a hacer sus tareas. Dijo que la política “busca ampliar nuestro conocimiento y el de nuestros maestros sobre cómo combatir el uso externo de la inteligencia artificial”, pero también pidió a los padres que ayuden a supervisar el uso de tecnología de sus hijos en casa.

Aun así, Mamdani dijo que cree que la política beneficiará a estudiantes y educadores.

“La industria tecnológica quiere que creamos que la inteligencia artificial en la educación temprana no solo es inevitable, sino que es necesaria”, dijo Mamdani durante la conferencia de prensa del miércoles. “Nosotros no lo vemos de esa manera”.