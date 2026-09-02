Tres islas del sur buscan nuevo dueño: Bienes Nacionales las incluyó en venta de inmuebles fiscales

El Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el plan “Se busca dueño”, iniciativa que contempla la enajenación de 37 inmuebles fiscales que se encontraban abandonados, ocupados o sin uso a lo largo del país. Entre las propiedades disponibles destacan tres islas ubicadas en las regiones de Los Ríos y Magallanes.
El proyecto comenzó con un lote de 37 propiedades cuyas bases ya están disponibles. Entre los inmuebles se encuentran casas, terrenos industriales e islas.
Isla Sofía: 1,68 hectáreas en el río Valdivia
La propiedad se ubica en la comuna de Corral, Región de Los Ríos. Tiene una superficie de 1,68 hectáreas. Ha estado disponible en otros procesos desde hace 14 años.
La isla está ubicada a aproximadamente 6,2 kilómetros de su desembocadura en la bahía de Corral y unos 9 kilómetros de la ciudad de Valdivia.
Dos islas en Tierra del Fuego
Los otros inmuebles se encuentran en Lago Blanco, comuna de Timaukel, Región de Magallanes. Una de ellas es Isla Sin Nombre, la que tiene una superficie de 2,11 hectáreas.
La otra propiedad se llama Isla Arturo, que tiene 2,71 hectáreas, lo que la convierte en la mayor de las tres islas.
Se espera que los precios de estas islas sean revelados pronto, una vez se abran más postulaciones para las licitaciones.
¿Cómo adquirir otro inmueble?
- Las propiedades que serán licitadas se encuentran en las regiones de Atacama, con 39 inmuebles, seguida por la Región Metropolitana, con 29; Magallanes, con 17; Coquimbo, con 14, y Los Lagos, con 11.
- El proceso se realiza de forma presencial en las secretarías regionales de la cartera. Cada persona debe presentar su cédula de identidad junto a una garantía equivalente al 10% del valor del inmueble.
- Si el interesado es una empresa, se debe mostrar la personalidad jurídica y la representación legal.
- Los términos y bases se encuentran en la plataforma licitaciones.mbienes.gob.cl.
- Los precios se determinan a partir del avalúo fiscal y son ratificados por la Comisión Especial de Enajenaciones, la cual evalúa las condiciones y la deuda de cada inmueble.
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