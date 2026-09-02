Con Irací Hassler, Ana María Gazmuri, Emilia Schneider y más: Diputadas de oposición reactivan Bancada Feminista Julieta Kirkwood

Este miércoles, las diputadas de oposición anunciaron la reactivación de la Bancada Feminista Julieta Kirkwood, un espacio de articulación, encuentro y trabajo conjunto que busca fortalecer la acción legislativa en favor de los derechos de las mujeres.

En dicha instancia, las parlamentarias informaron que promoverán una agenda de fiscalización de las obligaciones del Estado de Chile con los derechos de las mujeres, que buscará reunir evidencia concreta sobre el impacto de recortes presupuestarios, cambios de orientaciones y normativas, así como sobre la disminución de la prioridad del enfoque de género en las políticas públicas.

La agenda contempla bloques temáticos de fiscalización durante los próximos meses. En septiembre, el foco estará puesto en derechos sexuales y reproductivos, en el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto. En octubre se abordarán áreas presupuestarias consideradas críticas para la autonomía de las mujeres, como educación inicial, cuidados, Tribunales de Familia y SERVIU. En noviembre, en tanto, se fiscalizará la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

La diputada Carolina Tello destacó que la nueva bancada busca transformar la defensa de los derechos de las mujeres en una acción política y fiscalizadora concreta.

“Hoy es un día importante. La Bancada Feminista Julieta Kirkwood se ha rearticulado para este período 2026-2030. Nos hemos convocado más de 20 diputadas de oposición que nos consideramos feministas y que vamos a fiscalizar con fuerza el cumplimiento de distintas normativas que hemos podido hacer avanzar durante el período legislativo anterior, por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que sabemos hoy día es ley vigente en nuestro país y no tenemos la certeza de cómo se está aplicando y especialmente para prevenir. Lo mismo con la ley IVE y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en nuestro país”, enfatizó Tello.

En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri valoró la iniciativa “no solo por ser un espacio de encuentro de las diputadas de oposición, sino que también por la coordinación que pretendemos mantener en este espacio, sobre todo pensando en el contexto político que vivimos, donde las reformas que ha impulsado el Gobierno no son neutras para las mujeres, niñas y jóvenes de nuestro país, pues claramente siempre serán más afectadas que el resto de la población, sobre todo en materia económica, de cuidados y de afectación de derechos”.

Entre las diputadas participantes de la instancia se encuentran Carolina Tello, Andrea Parra, Carolina Cucumides, Constanza Schönhaut, Natalie Castillo, Daniela Serrano, Coca Ñanco, Ana María Gazmuri, Gael Yeomans, Lorena Fries, Sofía González, Irací Hassler, Lorena Pizarro, Andrea Macías, Javiera Morales, Emilia Schneider, María Francisca Bello, Valentina Cáceres, Priscila Castillo y Tatiana Urrutia.