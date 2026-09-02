Presidente Kast evita polemizar con Jeannette Jara, pero le responde recordando su triunfo electoral: “Más de 7 millones de votos contra 5 millones”

El presidente José Antonio Kast abordó los cuestionamientos recibidos por la excandidata presidencial Jeannette Jara luego de que ella le exigiera “levantar el secreto bancario” y a “hacer su pega”. El mandatario marcó distancia, pero remarcó el triunfo político ante las últimas votaciones presidenciales.
Durante su visita a Punta Arenas, el mandatario fue consultado por los dichos de la exministra del Trabajo, afirmando que no busca generar una “polémica mayor” y señaló los resultados de las votaciones presidenciales del año anterior, donde compitió con la exministra.
“Yo no quiero entrar en una polémica mayor con la exministra del Trabajo. Competimos. Debatimos. Y la ciudadanía tomó una decisión. Y fue clara. Contundente. Más de siete millones de votos contra cinco millones de votos“, sostuvo.
Seguido de sus declaraciones, afirmó el compromiso frente a las prioridades del Gobierno: “Nosotros hoy día estamos gobernando para cambiarle la calidad de vida a las personas”.
El origen de la polémica Jara-Kast
La exministra del Trabajo, a través de su cuenta de X, cuestionó al mandatario y exigió que levantara el secreto bancario y que cumpliera con lo prometido en campaña en materias de seguridad y control migratorio. Además, le solicitó al presidente que “deje de descartarse conmigo” y “haga su pega”.
Esta respuesta se produjo luego de que Kast fuera consultado por los cuestionamientos a dirigentes de Republicanos, luego de que estos plantearan que habrían rechazado la misma reforma de seguridad si hubiese sido impulsada durante un hipotético gobierno de Jara. Ante ello, Kast respondió que “alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta”.
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