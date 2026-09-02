Reabrirán histórico cruce peatonal de La Moneda: Revisa fecha, horario y cómo inscribirse

La emblemática vía que conecta la Plaza de la Constitución con la de la Ciudadanía volverá a permitir el ingreso de visitantes por la celebración del bicentenario de la presidencia.

A través de una publicación en Instagram, Patrimonio Presidencia anunció la apertura del cruce peatonal de La Moneda para el público de forma excepcional este viernes 4 de septiembre.

De acuerdo a lo informado, la apertura del histórico paso se realiza en el marco de la conmemoración de “los 200 años de la Presidencia de Chile“. “Queremos celebrarlo acercando nuevamente el Palacio de La Moneda a la ciudadanía”, agregaron.

¿Cuándo es y cómo ingresar?

Este viernes 4 de septiembre, desde las 14:00 hasta las 17:00 horas, estará disponible el ingreso al cruce.

El ingreso deberá ser con previa inscripción en la plataforma habilitada, en el siguiente link. Además, los visitantes deben traer consigo su carnet de identidad o el pasaporte.

Además, se especificó la lista de objetos que no se deben ingresar por razones de seguridad:

Maquillaje.

Lápices.

Alimentos y líquidos.

Bolsos.

Propaganda política.

Encendedores o fósforos.

Aerosoles.

Elementos grandes.

Armas blandas.

Líquidos inflamables.