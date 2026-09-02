Contraloría detecta debilidades en controles en Aduanas: Contenedores sin revisión e importaciones no verificadas “pese a cumplir criterios de riesgo”

Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de una auditoría realizada al Servicio Nacional de Aduanas, donde identificó varias deficiencias en los procesos de control, fiscalización y gestión tecnológica vinculados al ingreso de mercancías al país.

Entre los hallazgos destacan “25 contenedores que habían sido seleccionados para aforo físico abandonaron las zonas primarias sin que se efectuara dicha revisión”, junto con “operaciones que, pese a cumplir criterios de riesgo previamente definidos, no fueron sometidas a los controles correspondientes“.

El organismo también detectó declaraciones de importación que “no fueron seleccionadas para revisión pese a cumplir criterios de riesgo“. Entre las que se mencionan, corresponden a: “fotografías de escáneres compartidas por WhatsApp desde teléfonos personales; servidores obsoletos; problemas en la trazabilidad de evidencias relacionadas con armas y municiones, y vulnerabilidades en sistemas informáticos de uso institucional”.

La fiscalización efectuada por el organismo abarcó las operaciones realizadas el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. El análisis consideró principalmente operaciones efectuadas durante 2024 y, en determinados casos, antecedentes correspondientes a 2025.

Por estos hechos, la CGR solicitó a Aduanas iniciar sumarios y adoptar medidas correctivas, fortalecer medidas de control e iniciar procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.