Biministro Mas en CIMIT 2026: “Estamos acelerando permisos, simplificando regulaciones y entregando certezas”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó este miércoles la inauguración del Congreso Internacional de Minería de Tarapacá (CIMIT) 2026, en Iquique, donde entregó un mensaje a inversionistas y actores del sector sobre la agenda del Gobierno para recuperar la inversión y la competitividad de la minería chilena.

Mas destacó que la reactivación del sector requiere decisiones concretas y medidas de fondo.

“Estamos acelerando permisos, simplificando regulaciones y entregando certezas para volver a invertir. Hemos impulsado una agenda económica que busca recuperar la competitividad, premiar al que emprende y devolverle a Chile la ambición de crecer”, afirmó.

En su discurso inaugural, Mas puso énfasis en la innovación, la incorporación de tecnología y el desarrollo de proveedores como parte del nuevo ciclo de crecimiento del sector.

“Tenemos que ayudar a nuestros proveedores a crecer, innovar, incorporar tecnología, aumentar su productividad y, sobre todo, internacionalizarse. Queremos que desde Tarapacá nazcan más empresas capaces de transformarse en proveedores globales”, señaló.

La actividad contó con la presencia del subsecretario de Minería, Álvaro González; el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal; la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, y la seremi de Minería de la región, Denisse Barahona, además de parlamentarios, alcaldes, representantes de compañías mineras, proveedores, gremios y actores del desarrollo productivo regional.

Medidas para recuperar la competitividad minera

Durante un conversatorio realizado en el marco del congreso, el subsecretario González detalló las principales medidas que impulsa el Ministerio de Minería para recuperar competitividad, facilitar nuevas inversiones y aumentar la exploración.

Entre ellas mencionó la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión contenidos en el proyecto de Reconstrucción Nacional, además de modificaciones a los reglamentos de Seguridad Minera y Cierre de Faenas, que permitirán transformar cerca de 18 permisos críticos en declaraciones juradas o Técnicas Habilitantes Alternativas, y absorber otras 20 autorizaciones en un permiso de mayor envergadura.

González destacó también modificaciones al Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, orientadas a modernizar el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un proyecto de ley para simplificar el pago rebajado de patentes mineras, e iniciativas para reimpulsar la exploración de nuevos proyectos, conocidos como greenfield.

En esa línea, el subsecretario advirtió: “Sin exploración no hay descubrimientos, sin descubrimientos no hay nuevos proyectos, y sin nuevos proyectos no hay minería futura. Las minas que necesitaremos en 15 o 20 años tenemos que comenzar a descubrirlas hoy”.

Programa para la pequeña minería de Tarapacá

En el marco del mismo encuentro, el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) firmaron el Programa de Levantamiento Geológico, Empadronamiento y Fomento Productivo para la Pequeña Minería de Tarapacá, iniciativa destinada a fortalecer la pequeña minería y la minería artesanal de la región.

El convenio fue suscrito por el biministro Mas, el subsecretario González y el gerente de Fomento interino de ENAMI, Yerko González.

El programa contempla un trabajo en terreno para levantar información geológica de las faenas mineras, avanzar en el empadronamiento de pequeños productores y acercar directamente a los beneficiarios los instrumentos de fomento y financiamiento disponibles.

Bajo el concepto “Conocer para desarrollar”, la iniciativa considera visitas técnicas, muestreo, topografía y evaluación del potencial minero de las faenas, además de capacitaciones sobre compra de minerales, líneas de crédito y declaraciones mineras a cargo de ENAMI.

Según información del Atlas de Faenas Mineras del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Tarapacá registra 164 faenas mineras, de las cuales 156 corresponden a las categorías C y D, vinculadas a minería de menor escala.

El levantamiento contemplado en el programa se desarrollará entre septiembre y noviembre de este año, y busca contar con una base técnica y geológica actualizada que permita orientar las acciones de fomento, reactivación y formalización del sector.

Minería representa 26% del PIB regional

La minería representa cerca de 26% del producto interno bruto regional de Tarapacá, mientras la región aporta alrededor de 8% del PIB minero nacional.

Hacia 2034 se proyecta además una demanda de más de 2.700 nuevos técnicos y profesionales para responder al crecimiento operacional del sector en la zona.

Plan de apoyo de Collahuasi

Durante su visita a la región, las autoridades conocieron además los alcances del plan extraordinario de apoyo a Tarapacá de la minera Collahuasi, que busca contribuir a la recuperación de la zona tras las afectaciones provocadas por el reciente frente climático.

La iniciativa, que considera una inversión cercana a $3.000 millones, incluye acciones de mejoramiento en salud, infraestructura vial y espacios públicos, procurando incorporar capacidades locales en su ejecución.