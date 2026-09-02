Día del Cine 2026: Revisa las fechas, precios de entradas y cadenas adheridas

Se confirmaron las fechas de este año para el Día del Cine, instancia que contará con descuentos para disfrutar de toda la cartelera disponible junto a la familia y amigos.

Como en ediciones anteriores, el evento se extenderá por tres días durante el mes de septiembre, jornadas en las que participarán las siguientes cadenas:

Cinemark

Cinépolis

Cineplanet

Muvix

Cine Star

¿En qué fechas será el Día del Cine?

El Día del Cine se celebrará durante tres días consecutivos en todos los cines del país de las marcas antes señaladas. Para este año, se anunció que el evento se realizará el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

La iniciativa contará con promociones para todas las películas y funciones que estén disponibles durante esas fechas, con precios que irán desde los $2.000.

Revisa el detalle de las ofertas:

Entradas para salas tradicionales (2D y 3D): $2.000 Entradas para salas especiales (IMAX o D-BOX): $4.000



Cabe aclarar que la compra de entradas por el sitio web o la aplicación del Cine Muvix tendrá “un cargo por servicio adicional”.

Además, el cine antes mencionado señaló que los descuentos no serán “válidos para preventas, preestrenos ni eventos especiales”.