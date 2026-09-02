Cámara aprueba bono de $30 mil por cada hijo: ¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime la iniciativa que establece un bono extraordinario de apoyo a la niñez, quedando en condiciones de convertirse en ley.

Tras la sesión, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó la aprobación del proyecto y explicó que más de 2.370.000 niños recibirán el bono de $30 mil, correspondiente a una transferencia para el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Cada niña o niño tendrá derecho a un solo bono, aun cuando pudiese invocarse dicha calidad por más de un beneficiario.

¿Quién podrá recibir este beneficio?

La iniciativa propone un orden de preferencia que determinará qué adulto recibirá el depósito. Es decir, prioriza a las personas que ya cobran otros beneficios estatales por el niño o niña.

Quien reciba actualmente el Subsidio Familiar (SUF).

Quien perciba la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Quien sea beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o física (artículo 35 de la ley N° 20.255).

Quien reciba las transferencias monetarias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o jefa de hogar registrado en el sistema, en caso de que el menor no se encuentre en las situaciones anteriores.

Cada niño o niña generará un solo bono. El dinero no se duplicará si existen dos cuidadores que puedan solicitarlo.

Para los menores sujetos a un sistema de cuidado alternativo, la medida deberá estar legalmente decretada. Además, este grupo no requiere pertenecer al 80% de hogares más vulnerables.

La Subsecretaría de Evaluación Social determinará la nómina de causantes y sus beneficiarios. Además, se especifica que el bono se pagará a través del Instituto de Previsión Social y tendrá un plazo máximo de nueve meses para su cobro.