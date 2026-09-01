Bienes Nacionales inicia venta de 37 inmuebles fiscales: ¿Cómo participar del proceso?

El Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el plan “Se busca dueño“, un proyecto que busca enajenar inmuebles fiscales que estaban abandonados, ocupados o sin uso en distintas zonas del país.

La iniciativa empezó con un primer lote de 37 propiedades cuyas bases ya están disponibles. Entre los inmuebles se encuentran casas y terrenos orientados a proyectos industriales.

Gran parte de los terrenos son herencias vacantes, es decir, personas que fallecieron y no tienen herederos; por lo tanto, pasan a ser manejadas por el Estado. Las otras propiedades son provenientes de licitaciones que quedaron desiertas y de procesos ordinarios de venta directa.

Según los antecedentes, las propiedades que serán licitadas durante el año se encuentran en las regiones de Atacama, con 39 inmuebles, seguida por la Región Metropolitana, con 29; Magallanes, con 17; Coquimbo, con 14, y Los Lagos, con 11.

¿Cómo adquirir un inmueble?

El proceso se realiza de forma presencial en las secretarías regionales de la cartera . Cada persona debe presentar su cédula de identidad junto a una garantía equivalente al 10% del valor del inmueble.

. Cada persona debe presentar su cédula de identidad junto a una garantía equivalente al 10% del valor del inmueble. Si el interesado es una empresa, se debe mostrar la personalidad jurídica y la representación legal.

Los términos y bases se encuentran en la plataforma licitaciones.mbienes.gob.cl .

. Los precios se determinan a partir del avalúo fiscal y son ratificados por la Comisión Especial de Enajenaciones, la cual evalúa las condiciones y la deuda de cada inmueble.