“Es una vergüenza para el Estado”: Alcalde Alessandri condena plan de atentado contra Cristopher White

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, condenó este martes el plan de atentado en contra del jefe comunal de San Bernardo, Cristopher White.

Alessandri criticó que este hecho marca “un antes y un después, porque nos tocan a uno, nos tocan a todos y lo que ha pasado hoy día con el alcalde de San Bernardo es una vergüenza para el Estado“.

En esa línea, el edil enfatizó la gravedad del caso que investiga la Fiscalía Occidente: “Están atentando contra una autoridad, una persona natural y el Estado de derecho de nuestro país”. Asimismo, solidarizó con el alcalde y los vecinos de la comuna, asegurando que “el narcotráfico le está ganando a Chile”.

“No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Administramos realidades, estamos expuestos, pero lo mínimo es poder tener las condiciones con el conocimiento de causa que tenemos para poder combatir estos delitos”, concluyó.

De acuerdo con Radio Bío Bío, tras la captura de Juan Flores Valenzuela, alias “el Indio Juan”, se reveló la existencia de una orden de ejecución contra el alcalde White que debía cumplirse antes del 18 de septiembre. Actualmente, el edil está internado en un recinto médico luego de conocer las amenazas de muerte en su contra.

Por otra parte, la Fiscalía informó que la investigación será de carácter reservado y que contemplará medidas de protección “que no pueden ser reveladas por resguardo de la víctima de estos hechos”.