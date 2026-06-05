Gustavo Alessandri, presidente de la AChM, y debate por las contribuciones: “Lo que no nos puede pasar es que se vea una merma en el Fondo Común Municipal”

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, abordó la polémica generada por las pifias que recibió José Antonio Kast durante el reciente encuentro nacional de alcaldes, además de referirse a las negociaciones con el Gobierno por el financiamiento municipal y al debate por las contribuciones.

En CNN Prime, el jefe comunal partió ofreciendo disculpas en representación del municipalismo por los gritos al mandatario. “Si invitamos a alguien, quien sea, a exponer, primero agradecerle que haya ido y, segundo, si nosotros exigimos respeto, si los alcaldes nos hemos respetado y llegado a muy buenos acuerdos, tenemos que dar el ejemplo y tenemos que respetar”, afirmó.

#CNNPrime | Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM, por abucheos a Kast en congreso de alcaldes: “Kast hizo gran exposición. Lamentablemente sucedió esto” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/KRHyynK0cQ — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2026



En esa línea, sostuvo que “lamentablemente, dos alcaldes de más de 200 que estábamos en la actividad en estos cuatro días no pudieron respetar la institucionalidad del país” y agregó: “Le pido disculpas al presidente José Antonio Kast. Represento y soy presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (…) y me hago responsable por los 345 municipios del país”.

Pese a la controversia, Alessandri destacó los avances alcanzados durante el encuentro con el Ejecutivo. “Hoy día estamos en el mejor momento de estos 90 días y eso se debe a que hemos logrado fortalecer la confianza”, aseguró, enfatizando que “el municipalismo es uno solo, el municipalismo no tiene colores políticos”.

#CNNPrime | Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM, por reunión de alcaldes con Kast: “Hemos logrado muchas cosas que en 90 días no lo habíamos logrado” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/2kI8rQ68og — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2026



Respecto de la discusión por las contribuciones y el impacto que podría tener en el Fondo Común Municipal, valoró la disposición del Gobierno para abrir una mesa de trabajo. “Hemos logrado un tremendo acuerdo, que es sentarse a conversar, a redactar juntos el artículo”, señaló, destacando además que evitar una votación anual de los recursos es “un tremendo logro”.

Sin embargo, el alcalde advirtió que cualquier modificación debe garantizar la estabilidad financiera de los municipios del país. “Lo que no nos puede pasar es que se vea una merma en el Fondo Común Municipal”, afirmó, recordando que este mecanismo permite que “los que adquieren y tienen más le entreguen a los que tienen menos”.

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Alessandri insistió en que los municipios necesitan participar activamente en las decisiones que afectan sus ingresos y responsabilidades. “No pueden seguir existiendo leyes sin financiamiento”, sostuvo, agregando que las distintas realidades territoriales obligan a diseñar soluciones diferenciadas. “Hay cosas que no se pueden aplicar en Arica como se aplican en Punta Arenas”, indicó.

En ese contexto, planteó distintas fórmulas para fortalecer los recursos municipales. “Lo que le estamos proponiendo al gobierno es que veamos otra solución, otro tributo que vaya al Fondo Común Municipal”, explicó. Entre las alternativas mencionó cambios vinculados al IVA, al impuesto al tabaco y al alcohol, además de abrir la discusión sobre los casinos online.

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