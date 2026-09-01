Minsal extiende el uso obligatorio de mascarilla: Revisa en qué lugares sigue siendo necesario utilizarla y hasta cuándo

El Ministerio de Salud (Minsal) extendió hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas debido a la alta circulación de virus respiratorios.

De acuerdo con el último reporte de la Campaña de Invierno correspondiente a la semana epidemiológica 33, entre el 16 y el 22 de agosto, la positividad de las muestras alcanzó un 56,1%, el registro más alto de 2026 hasta ese momento.

Entre los virus detectados, el rinovirus concentra el 32,3% de las detecciones, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS), con un 26,6%, y la Influenza B, con 14,3%.

La subsecretaria de Salud Pública, Dra. Alejandra Pizarro, explicó que esta extensión busca reforzar la protección de las personas que se encuentran en espacios donde existe una mayor exposición a los virus.

“Hemos decidido extender hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia, unidades de diálisis y oncohematología, tanto de la red pública como privada. Lo hacemos porque los virus respiratorios siguen circulando con fuerza y más de la mitad de las muestras analizadas están dando positivo a estos virus”, dijo Pizarro.

¿En qué lugares será obligatorio el uso de la mascarilla?

Utilizarla será necesario en recintos de salud públicos y privados de todo el país. Por ello, los establecimientos en que se deberá usar son los: