Tragedia en Recoleta: Presidente Boric visita a familia de niño fallecido y gestiona entrega del cuerpo

La visita del mandatario tuvo como foco principal entregar sus condolencias personalmente y brindar acompañamiento a los padres del menor.

La mañana de este martes, el Presidente Gabriel Boric llegó al Servicio Médico Legal (SML) para reunirse con la familia del niño que murió el lunes tras el choque entre un furgón escolar y un vehículo conducido por dos delincuentes que huían tras cometer un robo en Recoleta.

Junto al jefe de Estado estuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de Prevención del Delito, Víctor Ramos.

Durante su presencia en el SML, Boric gestionó directamente la agilización de los trámites para que el cuerpo del niño fuera entregado a su familia lo antes posible, lo que finalmente se concretó durante la tarde de este mismo día, según recogió Radio Biobío.

La medida fue agradecida por los padres del menor.

En paralelo, el mandatario instruyó a sus ministros a ponerse a disposición de los afectados y activar todos los mecanismos del Estado.

Se informó también que ya está en marcha el programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior, con el fin de brindar contención a la familia en medio del duelo.

La tragedia, ocurrida en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, generó gran conmoción pública.

A través de su cuenta en X, Boric calificó la situación como algo que “desgarra el alma de Chile” y reafirmó que “el Estado hará valer el Derecho y la Justicia”.