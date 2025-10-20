Boric asegura que “se hará valer la justicia” tras muerte de niño durante choque en Recoleta: “Desgarra el alma de Chile”

El mandatario informó, a través de redes sociales, que instruyó a sus ministros a ponerse a disposición de las familias afectadas, asegurando que el Estado actuará con firmeza.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió este lunes a la tragedia ocurrida en la comuna de Recoleta, donde un menor de edad perdió la vida y varios resultaron heridos tras el choque de un furgón escolar provocado por un vehículo que huía tras cometer un robo.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó el repudio del país frente a los hechos.

“La muerte de un niño y la puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”, escribió.

Asimismo, el Presidente informó que instruyó a sus ministros a ponerse a disposición de las familias afectadas, asegurando que el Estado actuará con firmeza: “El Estado, a través de todas sus instituciones, hará valer el Derecho y la Justicia”.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, cuando un vehículo que huía tras un asalto colisionó con un furgón escolar, provocando su volcamiento. En el accidente falleció Esteban Hermosilla, alumno de sexto básico, y otras personas —entre ellos cinco estudiantes, el conductor del furgón y su hija— resultaron con lesiones de menor gravedad.

Cabe recordar que los dos responsables del accidente, que mantenían antecedentes penales, fueron detenidos por Carabineros y se encuentran bajo custodia.